15 млн тонн цементу для відбудови: CRH готова інвестувати в заводи в Україні

Для того, щоб Україна могла виробити 15 мільйонів тонн цементу, необхідні на рік повоєнної відбудови згідно очікувань "Укрцементу", країні вже сьогодні потрібні інвестиції.

Про це заявив Гійом Кавальє, президент групи компаній CRH у Центральній та Східній Європі, в інтерв’ю Forbes.

Важливо, аби цемент походив з вітчизняних заводів

Кавальє наголосив на тому, що цемент є критичним для відновлення інфраструктури, зруйнованої під час воєнних дій. Це той матеріал, який легко транспортується та імпортується.

Однак, на думку Кавальє, для України важливо, аби цемент походив з вітчизняних заводів — це не лише зробить продукцію більш доступною, а й забезпечить більшу зайнятість населення та більші податки до державного бюджету.

"Чи бажаємо ми, щоб цемент постачався з добре інвестованих українських заводів, які виробляють передовий та доступний продукт? Або ж ми хочемо імпортований цемент, який буде менш доступним та означатиме менше робочих місць та менше податків?", — зауважив Кавальє.

Він також підкреслив: Польща та Румунія після вступу до ЄС подвоїли обсяги своїх ринків. Кавальє переконаний, що Україна може повторити такий шлях, та для цього їй вже зараз потрібні інвестиції.

До повномасштабного вторгнення цементний ринок в Україні складав 10,5 мільйонів тонн продукції на рік (згідно з даними Асоціації "Укрцемент"). У 2022 році обсяги впали 4,5 мільйонів тонн, однак минулого року спостерігалось поступове відновлення: вітчизняний ринок становив 6,1 мільйонів тонн цементу. Очікується, що обсяги виробленого цементу зростатимуть і надалі.

За словами Кавальє, Східна Європа є стратегічно важливим регіоном для постачальника будівельних матеріалів CRH. Група компаній інвестує в Україну протягом 25 років і за цей час інвестиції склали понад €500 млн.

Тож, зазначає представник, вкладатися в країну їй легше, ніж тим інвесторам, які ніколи цього не робили. Лише під час повномасштабної війни CRH вклала в Україну $ 80 млн.

CRH купує цементні заводи в Україні

Міжнародна компанія CRH - провідний виробник будівельних матеріалів у світі.

В Україні CRH працює під брендом Cemark. Компанії належать три заводи: в Камʼянець-Подільському, Одесі та Миколаєві.

Зараз ірландській гігант націлився на "Волинь-цемент" і "Південьцемент" італьйської компанії Buzzi, яка виходить з українського ринку.

Рішення – на погодженні в АМКУ з вересня 2023-го, хоча стандартний час на розгляд – 45 днів. Якщо дозвіл нададуть, то поглинання заводів Buzzi за €100 млн стане другою за розміром чеку M&A-угодою під час війни.