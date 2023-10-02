Ірландці "поставила на паузу" придбання цементних заводів в Україні: в чому причина

Світовий виробник цементу з активами в Україні CRH підготував документи на купівлю заводів на Волині та Миколаївщині, але Антимонопольний комітет України не прийняв заяву.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко "Економічній правді".

За його словами, до АМКУ надходили заяви про надання дозволу на придбання компанією "CRH UKRAINE B.V." акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" та частки у статутному капіталі ТОВ "Дікергофф Україна".

"Заява не відповідала вимогам про концентрацію та про узгоджені дії і це перешкоджало їх розгляду комітетом. Відповідно, заяви повернули заявникам", - зазначив Кириленко.

Він додав, що станом на сьогодні повторні заяви до АМКУ не надходили.

"Дікергофф цемент Україна" – дочірня компанія італійської Buzzi, яка досі не вийшла з російського ринку. В Україні вона володіє заводами "Волинь-цемент" у Здолбунові, "Південьцемент" на Миколаївщині, а також має активи у Києві, Одесі та Миколаєві.

Крім того, за даними джерел "Економічної правди" на будівельному ринку, АМКУ попросив покупців цементу надати інформацію по всім видам та маркам цементу за 2018-2022 роки, що може свідчити про початок розслідування для надання дозволу або заборони на концентрацію активів CRH та Buzzi.

Втім, за словами Кириленка, дослідження розпочате АМКУ з "власної ініціативи та не пов’язане із поданням вищезазначених заяв на концентрації та узгоджені дії".

"Це дослідження розпочали у 2020 році, зокрема, з метою визначення ринкового становища усіх учасників ринку цементу, що включає в себе оцінку ступеню конкуренції між ними. Також дослідження передбачає аналіз дій учасників ринку цементу на предмет дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, в частині обґрунтованості формування вітчизняними виробниками цементу ціни реалізації одиниці товару на внутрішній ринок", – йдеться у відповіді АМКУ на запит ЕП.

У червні Buzzi повідомляв, що досяг згоди з CRH щодо продажу активів у Словаччині та Україні за 100 млн євро. Угода залежала від отримання необхідних дозволів регулюючих органів та очікувалась у 2024 році.

ДОВІДКА:

CRH – ірландська компанія, що володіє в Україні заводами з виробництва цементу під брендом Cemark у Кам'янці-Подільському, Одесі та на Львівщині.

Раніше повідомлялося, що французька група компаній Saint-Gobain розпочала будівництво заводу сухих будівельних сумішей у Тлумацькому районі Івано-Франківської області.