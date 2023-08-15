АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Одна німецька компанія хоче купити вже шостий цукровий завод в Україні

Радехівський цукор, Гнідавський цукровий завод, ринок цукру
Бурякопереробка на Гнідавському цукровому заводі. Фото: пресслужба компанії

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про концентрацію на ринку цукру. Йдеться про заявку ТОВ "Радехівський цукор" на придбання активів ПАТ "Гнідавський цукровий завод".

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Комітетом розпочато розгляд справи про концентрацію у вигляді придбання товариством з обмеженою відповідальністю "Радехівський цукор" активів приватного акціонерного товариства "Гнідавський цукровий завод", що забезпечують здійснення діяльності із виробництва цукру білого (бурякового)", — йдеться в повідомленні.

Німецька компанія володіє п'ятьма цукровими заводами в Україні

ТОВ "Радехівський цукор" належить німецькій компанії Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG. Компанія має виробничі потужності у Радехові (Львівська область), а також у Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі (Тернопільська область).

За даними YouControl, Володимир Матківський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Радехівський цукор".

Цукрові заводи мають потужність переробки від 4000 до 8000 тонн цукрових буряків на добу.

Pfeifer&Langen вийшла на ринок України в 2006 році. Тоді німецька компанія створила спільне підприємство "Західна цукрова група". Його використовували для дистрибуції цукру, виробленого у Польщі та Німеччині під власними торговими марками.

В Україні всього налічується 33 заводи з виробництва цукру. Нагадаємо, що у 2022 році десяток з них не зміг розпочати переробку цукрових буряків.

Автор:
Віта Молодан