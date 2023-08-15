Одна німецька компанія хоче купити вже шостий цукровий завод в Україні

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про концентрацію на ринку цукру. Йдеться про заявку ТОВ "Радехівський цукор" на придбання активів ПАТ "Гнідавський цукровий завод".

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Комітетом розпочато розгляд справи про концентрацію у вигляді придбання товариством з обмеженою відповідальністю "Радехівський цукор" активів приватного акціонерного товариства "Гнідавський цукровий завод", що забезпечують здійснення діяльності із виробництва цукру білого (бурякового)", — йдеться в повідомленні.

Німецька компанія володіє п'ятьма цукровими заводами в Україні

ТОВ "Радехівський цукор" належить німецькій компанії Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG. Компанія має виробничі потужності у Радехові (Львівська область), а також у Чорткові, Хоросткові, Козові та Збаражі (Тернопільська область).

За даними YouControl, Володимир Матківський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Радехівський цукор".

Цукрові заводи мають потужність переробки від 4000 до 8000 тонн цукрових буряків на добу.

Pfeifer&Langen вийшла на ринок України в 2006 році. Тоді німецька компанія створила спільне підприємство "Західна цукрова група". Його використовували для дистрибуції цукру, виробленого у Польщі та Німеччині під власними торговими марками.

В Україні всього налічується 33 заводи з виробництва цукру. Нагадаємо, що у 2022 році десяток з них не зміг розпочати переробку цукрових буряків.