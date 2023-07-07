Кабмін дозволив експорт цукру, але лише до Румунії: яку квоту встановлено

Кабінет міністрів 7 липня дозволив експорт з України обмеженої кількості цукру в період до 15 вересня поточного року. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таку квоту встановлено на рівні 20 тисяч тонн. Відповідні зміни внесено до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, встановлених постановою №1466 від 27 грудня 2022 року. Передбачено, що розгляд заявок на одержання відповідних ліцензій буде здійснюватись у порядку, встановленому Міністерством економіки.

В свою чергу, видача ліцензій здійснюватиметься на підставі заявок на одержання ліцензій на експорт до Румунії та на підставі погоджень Міністерства аграрної політики та продовольства, що надаватимуться в одноденний строк без залучення субʼєкта зовнішньоекономічної діяльності у порядку міжвідомчого обміну інформацією.

Нагадаємо, що 30 травня уряд встановив на період з 5 червня по 15 вересня нульову квоту на експорт цукру. В Мінекономіки пояснили таке рішення намаганням уникнути дефіциту цього товару на внутрішньому ринку і відповідного росту цін.

У профільному міністерстві вказували, що пропозиція внутрішнього ринку в 2022/2023 маркетинговому році (липень-червень) з урахуванням виробництва в обсязі 1,285 мільйона тонн цукру та перехідних залишків, за експертною оцінкою, складає 1,776 мільйона тонн.

Натомість для забезпечення потреб внутрішнього споживання прогнозується використати 1,01 мільйона тонн, а річний експорт цукру прогнозується на рівні 370 тисяч тонн.

Профільна ж асоціація "Укрцукор" заявила, що заборона експорту цукру до середини вересня перешкоджатиме його виробникам виконати вже укладені експортні контракти, і позбавить їх валютної виручки.

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