Мінекономіки пояснило причину заборони експорту українського цукру на три місяці

Для того, щоб уникнути дефіциту цукру на внутрішньому ринку України уряд на період з 5 червня до 15 вересня запровадив обмеження на експорт цієї продукції. Про це йдеться в поясненні Мінекономіки.

За даними Державної митної служби, станом на кінець минулого тижня Україна експортувала понад 350 тисяч тонн цукру та цукроміської продукції — це 95% від прогнозу експорту на 2022\2023 маркетинговий рік. В уряді підрахували, що потенційний обсяг експорту вже використано майже на 100%, враховуючи такі темпи.

"Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції", — резюмували в Мінекономіки.

Відповідно продовження експорту могло негативно відобразитися на тенденція внутрішнього ринку.

За офіційними даними, пропозиція внутрішнього ринку в 2022/2023 МР з урахуванням виробництва в обсязі 1,285 млн тонн цукру та перехідних залишків, за експертною оцінкою, складає 1,776 млн тонн. Для забезпечення потреб внутрішнього споживання прогнозується використати 1010 млн тонн, а експорт цукру прогнозується на рівні 370 тисяч тонн.

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