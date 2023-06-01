Минэкономики объяснило причину запрета экспорта украинского сахара на три месяца

Для того чтобы избежать дефицита сахара на внутреннем рынке Украины правительство на период с 5 июня по 15 сентября ввело ограничения на экспорт этой продукции. Об этом говорится в пояснении Минэкономики.

По данным Государственной таможенной службы, по состоянию на конец прошлой недели Украина экспортировала более 350 тысяч тонн сахара и сахарной продукции — это 95% от прогноза экспорта на 2022/2023 маркетинговый год. В правительстве подсчитали, что потенциальный объем экспорта уже использован почти на 100%, учитывая такие темпы.

"Летом в Украине растет потребление сахара, поэтому во избежание возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции", — резюмировали в Минэкономики.

Продолжение экспорта могло негативно отразиться на тенденциях внутреннего рынка.

По официальным данным, предложение внутреннего рынка в 2022/2023 МГ с учетом производства в объеме 1,285 млн тонн сахара и переходных остатков, по экспертной оценке, составляет 1,776 млн тонн. Для обеспечения потребностей внутреннего потребления прогнозируется использовать 1010 млн тонн, а экспорт сахара прогнозируется на уровне 370 тысяч тонн.

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