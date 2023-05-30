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Нулевая квота. Кабмин приостановил экспорт сахара из Украины
Кабинет Министров Украины временно запретил экспорт сахара, начиная с 5 июня. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, с этой даты и до 15 сентября 2023 будет действовать нулевая квота на экспорт сахара.
Такой шаг был сделан путем внесения изменений в приложение постановления №1466 от 27 декабря 2022 года. Постановление определяет список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на 2023 год.
При этом сахар был исключен из списка продукции, экспорт которой подлежит лицензированию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно декабрьскому постановлению, в 2023 году нулевые квоты на экспорт также касаются:
- соли;
- каменного угля и других видов твердого топлива из него;
- природного газа;
- топливной древесины;
- серебра;
- золота;
- лома драгоценных металлов.