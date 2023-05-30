Нулевая квота. Кабмин приостановил экспорт сахара из Украины

Кабинет Министров Украины временно запретил экспорт сахара, начиная с 5 июня. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, с этой даты и до 15 сентября 2023 будет действовать нулевая квота на экспорт сахара.

Такой шаг был сделан путем внесения изменений в приложение постановления №1466 от 27 декабря 2022 года. Постановление определяет список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на 2023 год.

При этом сахар был исключен из списка продукции, экспорт которой подлежит лицензированию.

Согласно декабрьскому постановлению, в 2023 году нулевые квоты на экспорт также касаются: