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Категория
Агро
Дата публикации

Нулевая квота. Кабмин приостановил экспорт сахара из Украины

Сахар
Сахар. Фото: pasja1000 / Pixabay

Кабинет Министров Украины временно запретил экспорт сахара, начиная с 5 июня. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, с этой даты и до 15 сентября 2023 будет действовать нулевая квота на экспорт сахара.

Такой шаг был сделан путем внесения изменений в приложение постановления №1466 от 27 декабря 2022 года. Постановление определяет список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на 2023 год.

При этом сахар был исключен из списка продукции, экспорт которой подлежит лицензированию.

Согласно декабрьскому постановлению, в 2023 году нулевые квоты на экспорт также касаются:

  • соли;
  • каменного угля и других видов твердого топлива из него;
  • природного газа;
  • топливной древесины;
  • серебра;
  • золота;
  • лома драгоценных металлов.
Автор:
Артем Ющенко