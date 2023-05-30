Нульова квота. Кабмін призупинив експорт цукру з України

Кабінет міністрів України тимчасово заборонив експорт цукру, починаючи з 5 червня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, з цієї дати й до 15 вересня 2023 року діятиме нульова квота на експорт цукру.

Такий крок було зроблено шляхом внесення змін до додатку постанови №1466 від 27 грудня 2022 року. Вона визначає перелік товарів, експорт й імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квоти на 2023 рік.

При цьому цукор виключили з списку продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню.

Згідно з грудневою постановою, в 2023 році нульові квоти на експорт також стосуються: