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Категорія
Агро
Дата публікації

Нульова квота. Кабмін призупинив експорт цукру з України

Цукор
Цукор. Фото: pasja1000 / Pixabay

Кабінет міністрів України тимчасово заборонив експорт цукру, починаючи з 5 червня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, з цієї дати й до 15 вересня 2023 року діятиме нульова квота на експорт цукру.

Такий крок було зроблено шляхом внесення змін до додатку постанови №1466 від 27 грудня 2022 року. Вона визначає перелік товарів, експорт й імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квоти на 2023 рік.

При цьому цукор виключили з списку продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню.

Згідно з грудневою постановою, в 2023 році нульові квоти на експорт також стосуються:

  • солі;
  • камʼяного вугілля й інших видів твердого палива з нього;
  • природного газу;
  • паливної деревини;
  • срібла;
  • золота;
  • брухту дорогоцінних металів.
Автор:
Артем Ющенко