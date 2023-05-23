Мільярди доларів від експорту щороку: який потенціал у аграрно-переробного сектору в Україні

Експерти зазначають, що наразі є велика потреба у розвитку аграрно-переробного сектору, який буде сприяти відновленню економіки України та надасть можливість залучити кошти від експорту товарів чи сировини. Delo.ua аналізує, які перспективи розвитку має українська переробка агропродукції та який зиск з цього може мати Україна.

На сьогоднішній день загальна сума збитків агросектору внаслідок війни сягає $34,2 млрд і ця цифра буде рости адже бойові дії в Україні продовжуються. Однак уряд, інвестори та підприємці вже зараз сприяють створенню потужного агросектору в Україні.

Під час онлайн-заходу, який організував урядовий офіс залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, Міністр аграрної політики України Микола Сольський виділив пріоритетні кроки для розвитку агро переробки. Він зазначив, що в Україні достатньо сировини і її обсяги будуть збільшуватись, особливо, після завершення війни. Сировина потребуватиме переробки, а відкриття нових ринків стимулюватиме розвиток потужностей агропереробки в Україні. В Міністерстві впевнені, що будуть відкриті нові ринки, в першу чергу в країнах Азії.

“Прикладом є продовження торгівлі з ЄС без квот і ми активно почали продавати продукцію до Європейського Союзу. В цьому питанні проводиться велика робота”, - каже Сольський.

Також уряд і Міністерство агрополітики будуть працювати над тим, щоб спростити діяльність фермерів, котрі вирішать займатись переробкою агропродукції.

Привабливість для інвесторів

Експорт агропродукції з України до ЄС у 2021 році складав 27,7%, а у 2022 - 55,2%. Це означає, що вже більше половини товарів АПК відправляються на ринки ЄС. Експорт сільськогосподарської продукції у 2022 році досяг 53% від загального експорту або $23,4 млрд порівняно з 40,7% або $27,7 млрд у 2021 році.

Виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Сергій Цівкач підкреслює наголошує на тому, що переробка агропродукції в Україні має великий потенціал для розвитку.

Аналітики порівняли Україну з двома країнами, які давно є членами Європейського Союзу, а саме з Францією та Польщею. Так, орні землі в Україні складають понад 400 тис кв км, а це більше, ніж аналогічна територія Франції та Польщі.

Якщо подивитись на експортну структуру нашої країни, то в Україні 50% експорту це зернові і 28% це олійні культури. Такі дані свідчать про те, що майже 80% експорту це сировина або попередньо частково перероблені продукти.

При цьому сільськогосподарський сектор України має великий невикористаний потенціал у виробництві фруктів і овочів, те саме стосується молочної промисловості і м'ясних продуктів.

У Франції найвищою категорією експорту є напої, враховуючи їхню високу додану вартість, а Польща є великим експортером м’яса в ЄС.

Український продовольчий експорт є недостатньо диверсифікованим, з опорою на сировину та напівфабрикати із зернових культур - майже 49% загального експорту продовольства, в той час як розвинені країни, такі як Франція та Польща, мають менше 21% частки зернових у загальному експорті продовольства.

“Франція та Польща розвивають аграрний сектор у цьому напрямку для збільшення частки молочних продуктів, фруктів, овочів і м'яса продукції в структурі їх експорту, з метою збільшення доданої вартості”, - каже Цівкач.

Таким чином, якщо Україна почне переробляти 50% сільськогосподарської сировини, насамперед пшеницю і кукурудзу, країна отримає додатково $30 млрд доходів від експорту щороку.

“Чому ми вважаємо, що інвестувати в Україну вигідно? Витрати на створення бізнесу в Україні нижче, ніж у розвинутих країнах, у тому числі вартість електроенергії, газу та трудові витрати, податки. Також у нас родюча земля, адже 33% чорноземів світу знаходяться на території України. Якщо в Україні будуть створені підприємства для переробки це дасть можливість мати доступ до багатьох ринків ЄС”, - каже Сергій.

Органічне виробництво

Органічне виробництво є прибутковим сектором. Загальна площа сільськогосподарських угідь під органічне виробництво в Україні становить 462 тис га (1% в загальна площа сільськогосподарських угідь України та майже 3% органічних земель Європи – 16 млн га) і очевидно має потенціал для розширення.

Основні органічні продукти, які споживаються це молоко і молочні продукти, овочі, фрукти і гриби, крупи і крупи, борошно, насіння, соки, напої, пасти, яйця, м'ясні вироби, олія, приправи та прянощі, мед.

За даними Європейської комісії Україна посіла 5-е місце серед 126 країн за обсягом органічних продуктів, імпортованих до ЄС. Основні органічні експортні продукти з України були зернові, олійні культури та ягоди, однак список продукції можна розширювати.

Технології у сільському господарстві

Розмір глобального ринку Agritech у 2021 році оцінювався в $17 млрд. За прогнозами, до 2030 року він може сягнути $41 млрд. Наразі в Україні діють 40 компаній-виробників Agtech. Цей сектор також є привабливим для інвесторів і має потенціал для розвитку.

Українські підприємства вже використовують такі інноваційні рішення як:

електронні карти полів;

індикатори курсу/ автопілоти;

GPS моніторинг (трекери) і датчики контролю палива;

супутникові карти;

дрони;

метеостанції та датчики вологості ґрунту;

програми прогнозування (шкідників, хвороб) і системи управління фермою.

Підтримка сільського господарства

Уряд вже підтримує проєкти агро переробки. Зокрема, можна отримати фінансову допомогу для покупки обладнання тощо. Інвестор може підписати договір з державою та виконувати зобов’язання. Також можна отримати часткове або повне відшкодування будівництва промислових індустріальних парків. Зараз в Україні 60 зареєстрованих індустріальних парків, а це можливість для резидентів. Ще уряд підтримує галузі тваринництва, садівництва тощо.

“Бізнес буде покращувати економіку України. Якщо польські та французькі фермери отримують велику фінансову підтримку, тому вони досягають успіху. Україна не має такої підтримки, але вони показують стійкість”, - зазначив Цівкач.

Голова представництва міжнародної фінансової корпорації IFC Олена Волошина зазначила, через війну Україна має проблеми з логістикою, а черги на кордонах змушують експортувати меншу кількість агропродукції за більшу вартість.

При цьому Україна продемонструвала спроможність виробляти продукти з доданою вартістю, а також вирощувати їх з нуля та переробляти.

“Наприклад, можна вирощувати томати та переробляти їх у томатну пасту. Традиційно Україна вирощувала буряк та робила з нього цукор. Соняшник це взагалі особлива продукція з якої можна виробляти корми та олію”, - каже вона.

Інвестори бачать потенціал в агро переробці, тому підтримують українських фермерів не тільки фінансово, а дають можливість навчитись ефективно використовувати фінанси, вирішувати нагальні виклики тощо. Як зазначила представник ЄБРР Леся Кузьменко, протягом двох років (2022-2023) всього буде інвестовано 3 млрд євро для підтримки українських підприємців та розвитку.