Миллиарды долларов от экспорта ежегодно: какой потенциал у аграрно-перерабатывающего сектора в Украине

Эксперты отмечают, что сейчас большая потребность в развитии аграрно-перерабатывающего сектора, который будет способствовать восстановлению экономики Украины и позволит привлечь деньги от экспорта товаров или сырья. Delo.ua анализирует, какие перспективы развития имеет украинская переработка агропродукции и какую выгоду из этого может получить Украина.

На сегодняшний день общая сумма ущерба агросектору в результате войны достигает $34,2 млрд и эта цифра будет расти, ведь боевые действия в Украине продолжаются. Однако правительство, инвесторы и предприниматели уже сейчас способствуют созданию мощного агросектора в Украине.

Во время онлайн-мероприятия, организованного правительственным офисом привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest, Министр аграрной политики Украины Николай Сольский выделил приоритетные шаги для развития агро переработки. Он отметил, что в Украине достаточно сырья и его объемы будут увеличиваться, особенно после завершения войны. Сырье потребует переработки, а открытие новых рынков будет стимулировать развитие мощностей агропереработки в Украине. В Министерстве уверены, что будут открыты новые рынки, в первую очередь, в странах Азии.

"Примером является продолжение торговли с ЕС без квот и мы активно начали продавать продукцию в Европейский Союз. В этом вопросе проводится большая работа", – говорит Сольский.

Также правительство и Министерство агрополитики будут работать над тем, чтобы упростить деятельность фермеров, которые решат заниматься переработкой агропродукции.

Привлекательность для инвесторов

Экспорт агропродукции из Украины в ЕС в 2021 году составлял 27,7%, а в 2022 – 55,2%. Это означает, что уже более половины товаров АПК отправляются на рынки ЕС. Экспорт сельскохозяйственной продукции в 2022 году достиг 53% общего экспорта или $23,4 млрд по сравнению с 40,7% или $27,7 млрд в 2021 году.

Исполнительный директор правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач подчеркивает, что агро переработка в Украине имеет большой потенциал для развития.

Аналитики сравнили Украину с двумя странами, давно являющимися членами Европейского Союза, а именно с Францией и Польшей. Так, пахотные земли в Украине составляют более 400 тыс. кв км, а это больше, чем аналогичная территория Франции и Польши.

Если посмотреть на экспортную структуру нашей страны, то в Украине 50% экспорта это зерновые и 28% это масличные культуры. Такие данные свидетельствуют о том, что около 80% экспорта это сырье или предварительно частично переработанные продукты.

При этом сельскохозяйственный сектор Украины имеет большой неиспользованный потенциал в производстве фруктов и овощей, то же касается молочной промышленности и мясных продуктов.

Во Франции самой высокой категорией экспорта являются напитки, учитывая их высокую добавленную стоимость, а Польша является крупным экспортером мяса в ЕС.

Украинский продовольственный экспорт недостаточно диверсифицирован, с опорой на сырье и полуфабрикаты из зерновых культур - почти 49% общего экспорта продовольствия, в то время как развитые страны, такие как Франция и Польша, имеют менее 21% доли зерновых в общем экспорте продовольствия.

"Франция и Польша развивают аграрный сектор в этом направлении для увеличения доли молочных продуктов, фруктов, овощей и мяса продукции в структуре их экспорта с целью увеличения добавленной стоимости", - говорит Цивкач.

Таким образом, если Украина начнет перерабатывать 50% сельскохозяйственного сырья, прежде всего, пшеницу и кукурузу, страна получит дополнительно $30 млрд доходов от экспорта ежегодно.

"Почему мы считаем, что инвестировать в Украину выгодно? Расходы на создание бизнеса в Украине ниже, чем в развитых странах, включая стоимость электроэнергии, газа и трудовые расходы, налоги. Также у нас плодородная земля, ведь 33% черноземов мира находятся на территории Украины. Если в Украине будут созданы предприятия для переработки, это позволит иметь доступ ко многим рынкам ЕС”, - говорит Сергей.

Органическое производство

Органическое производство является прибыльным сектором. Общая площадь сельскохозяйственных угодий под органическое производство в Украине составляет 462 тыс га (1% в общей площади сельскохозяйственных угодий Украины и почти 3% органических земель Европы – 16 млн га) и очевидно имеет потенциал для расширения.

Основные органические продукты, которые потребляются молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и грибы, крупы и крупы, мука, семена, соки, напитки, пасты, яйца, мясные изделия, масло, приправы и пряности, мед.

По данным Европейской комиссии, Украина заняла 5-е место среди 126 стран по объему органических продуктов, импортированных в ЕС. Основными органическими экспортными продуктами из Украины были зерновые, масличные культуры и ягоды, однако список продукции можно расширять.

Технологии в сельском хозяйстве

Размер глобального рынка Agritech в 2021 году оценивался в $17 млрд. По прогнозам, к 2030 году он может составить $41 млрд. В настоящее время в Украине действуют 40 компаний-производителей Agtech. Этот сектор также привлекателен для инвесторов и имеет потенциал для развития.

Украинские предприятия уже используют такие инновационные решения как:

электронные карты полей;

индикаторы курса/автопилоты;

GPS мониторинг (трекеры) и датчики контроля топлива;

спутниковые карты;

дроны;

метеостанции и датчики влажности грунта;

программы прогнозирования (вредителей, болезней) и системы управления фермой.

Поддержка сельского хозяйства

Правительство уже поддерживает проекты агро переработки. В частности, можно получить финансовую помощь для покупки оборудования. Инвестор может заключить договор с государством и выполнять обязательства. Также можно получить частичное или полное возмещение постройки промышленных индустриальных парков. В настоящее время в Украине 60 зарегистрированных индустриальных парков, а это возможность для резидентов. Еще правительство поддерживает отрасли животноводства, садоводства и т.д.

"Бизнес будет улучшать экономику Украины. Если польские и французские фермеры получают большую финансовую поддержку, они достигают успеха. У Украины нет такой поддержки, но они показывают устойчивость”, - отметил Цивкач.

Глава представительства международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина отметила, в результате Украина имеет проблемы с логистикой, а очереди на границах заставляют экспортировать меньшее количество агропродукции за большую стоимость.

При этом Украина продемонстрировала возможность производить продукты с добавленной стоимостью, а также выращивать их с нуля и перерабатывать.

"Например, можно выращивать томаты и перерабатывать их в томатную пасту. Традиционно Украина выращивала свеклу и делала из нее сахар. Подсолнечник это вообще особая продукция, из которой можно производить корма и масло”, - говорит она.

Инвесторы видят потенциал в агро переработке, поэтому поддерживают украинских фермеров не только финансово, но и дают возможность научиться эффективно использовать финансы, решать неотложные вызовы. Как отметила представитель ЕБРР Леся Кузьменко, в течение двух лет (2022-2023) всего будет инвестировано 3 млрд евро для поддержки украинских предпринимателей и развития.