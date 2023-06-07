Кабмін знову заборонив експорт цукру: чого чекати виробникам і споживачам

Кабінет міністрів України заборонив експорт цукру на період з 5 червня по 15 вересня, таке регулювання введено, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку. Delo.ua уточнило у представників галузі, чи можливе продовження нульової квоти на цукор через три місяці, і як це обмеження вплине на внутрішні ціни на цукор для споживачів?

Обмеження експорту цукру - вже звична практика для України. Так, наприклад, через російське повномасштабне вторгнення уряд країни 5 березня 2022 року призупинив поставки цукру на закордонні ринки. Заборона діяла трохи більше двох місяців, до 10 травня 2022 року, коли Кабмін скасував нульову квоту на поставки цукру. Однак, оскільки цукор є одним із базових продовольчих товарів, його експортерів зобов'язали звітувати про вивезені об'єми, щоб не допустити скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

Але 30 травня 2023 року Кабмін поновив нульову квоту на експорт цукру на більш ніж три місяці - з 5 червня по 15 вересня. Для цього уряд вніс відповідні зміни до постанови №1466 від 27 грудня 2022 року, котра визначає перелік товарів, експорт й імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квоти на них на 2023 рік.

Подібна заборона викликало певне здивування серед представників галузі. В.о. голови Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Назар Михайловин розповів виданню, що введення нульової квоти зриває експортні поставки цукру, оскільки частина наявного в країні товару вже законтрактована, і виробники не зможуть виконати раніше укладені договори. Крім того, заборона позбавить цукрові заводи валютної виручки і ускладнить їм планування діяльності в майбутньому сезоні.

В свою чергу, Мінекономіки 1 червня опублікувало на своєму сайті роз'яснення, що вказана заборона введена для уникнення дефіциту цукру на внутрішньому ринку. Відомство уточнює, що Україна станом на кінець позаминулого тижня експортувала понад 350 тис. тонн цукру та цукровмісної продукції, або 95% від прогнозованого експорту на весь 2022/2023 маркетинговий рік .

За даними Мінекономіки, пропозиція цукру на внутрішньому ринку в 2022/2023 МР складає 1,285 млн тонн, а з урахуванням перехідних залишків - 1,776 млн тонн. Всього для забезпечення потреб внутрішнього споживання за сезон планується використати 1,01 млн тонн цукру, а його експорт прогнозується на рівні 370 тис. тонн. Таким чином, за червень-серпень 2023 року Україна може поставити на іноземні ринки не більше 20 тис. тонн цукру без створення загрози для внутрішнього ринку, і саме тому міністерство ввело заборону на експорт.

"Влітку в Україні зростає споживання цукру. Тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції", — резюмували в Мінекономіки.

Однак, український бізнес і профільні асоціації наводять свої дані, які дещо відрізняються від інформації Мінекономіки. Так, генеральний директор консалтингової компанії Pro-Consulting Олександр Соколов уточнює, що протягом перших семи місяців 2022/2023 МР експорт цукру з України вражаюче зріс - з вересня-2022 по березень-2023 він склав 265 тис. тонн, тоді як за весь 2021/2022 МР було експортовано впятеро менше - 55 тис. тонн.

Наразі, в червні, обсяги експорту вже на рівні, який прогнозували на повний 2022/2023 МР, тому уряд вирішив обмежити поставки цукру закордон задля запобігання дефіциту. Також ймовірною причиною заборони експорту цукру може бути порівняно невелика кількість гравців на ринку, що дозволяє легше його контролювати". Олександр Соколов гендиректор Pro-Consulting

Про збільшення обсягів експорту віданню повідомила і аналітик УКАБ Світлана Литвин. Вона озвучує дещо інші дані - за десять місяців поточного маркетингового року експортовано 384 тис. тонн цукру, тоді як за весь попередній – 28 тис. тонн. Крім росту експорту, вона відмітила наступні цьогорічні тренди в Україні - достатню кількість виробленого цукру, значні перехідні залишки з минулого року та зниження загального фонду споживання через викликану війною міграцію частини населення.

Швидше за все, заборона експорту цукру була введена як перестраховка, щоб уникнути потенційної нестачі даного продукту для українського ринку. Хоча ніякого ажіотажу не спостерігалося, ціни також були стабільні. Це крок на випередження. Світлана Литвин аналітик УКАБ

Варто відмітити, що подібні розбіжності в даних, якими користується міністерство і приватні структури, викликано тим, що Держстат і Державна митна служба з початком повномасштабного російського вторгнення призупинили публікацію статистичної інформації .

Комерційний директор агрохолдинга Cygnet Наталія Богданович пояснила виданню, що подібна невідповідність даних у різних експертів - звичайне явище в часи війни . Також важко, наприклад, прогнозувати розмір перехідних залишків цукру в країні - на початку війни населення і бізнес намагались створити запаси, і наразі невідомо, чи встигли їх повністю використати, а також як вони загалом впливають на внутрішній попит.

"Укрцукор" просить Кабмін відтермінувати заборону

В.о. голови "Укрцукру" Назар Михайловин повідомив виданню, що його асоціація буде звертатись до Кабміну та просити відтермінувати введення нульових квот на експорт цукру. Подібне рішення уряду вдарить по галузі, оскільки частина наявного в країні цукру вже законтрактована, і через заборону виробники не зможуть виконати укладені контракти і вчасно відправити товар.

"В цьому році 30 цукрових підприємств планує запустити роботу в майбутньому сезоні, але через рішення Кабміну їм буде важко щось планувати, тому що вони не будуть розуміти, як у подальшому експортувати цукор", - додає в. о. голови "Укрцукру".

Назар Михайловин також спростовує можливість виникнення дефіциту цукру в Україні через наступні фактори:

Його споживання в Україні зменшилось через скорочення та міграцію населення, викликану повномасштабним російським вторгненням;

Наявність перехідних залишків цукру. Українці в минулому році зробили великі запаси, побоюючись загарбників з РФ і дефіциту продовольства;



Підприємства-споживачі цукру також вже заготовили значні запаси сировини. Зазвичай такі підприємства закуповують об'єми цукру, достатні для безперебійної роботи протягом 1-1,5 місяців.



"Можливо, таке рішення пов'язане з тим, щоб сформувати в Україні запаси для забезпечення продовольчої безпеки. Однак, наразі і є запаси, і збільшилась площа під цукровим буряком - в цьому році вона складає 240 тис. га в порівнянні з 180,6 тис. га в минулому році", - додає представник асоціації.

При цьому Наталія Богданович переконана, що заборона почне діяти 5 червня і не буде перенесена за проханням "Укрцукру", тому що ринок був попередньо проінформований про відповідну заборону.

Для ринку ця заборона була проговорена раніше, і всі до неї готувались. Всі гравці цукрового ринку знали про можливість введення такої заборони ще за місяць. Тому всі хто хотів - мав можливість підготуватися". Наталія Богданович Комерційний директор Cygnet

Чи продовжать заборону через три місяці?

По цьому питанню думки експертів також розділились: представник Pro-Consulting Олександр Соколов прогнозує відновлення експорту українського цукру з початком нового МР в вересні.

Такої ж думки притримується і Світлана Литвин. За її словами, з початком нового сезону цукроваріння заборона на експорт буде відмінена , тому що цього року площі під цукровим буряком збільшені орієнтовно на 20%. Через це, при сприятливих погодних умовах, буде можливість отримати достатню кількість сировини та виготовити достатній обсяг цукру для задоволення внутрішнього попиту і експортних потреб.

В свою чергу, Наталія Богданович допускає продовження нульової квоти на цукор і після 15 вересня. За її словами, можливість відновлення експорту буде зрозумілою ближче до кінця літа, і буде залежати від стану посівів цукрових буряків, політичної ситуації в країні, а також ходу збирання врожаю і кількості заводів, що вступлять в сезон цукроваріння. В галузі дійсно є багато різнонаправлених факторів, що впливають на обсяги врожаю цукру і можливості його експорту:

В цьому сезоні попередньо працюватиме більше цукрових заводів в порівнянні з минулим сезоном;

Ріст виробництва цукру через збільшення посівних площ;

Погодний фактор який може як позитивно, так і негативно вплинути на врожайність буряка;

Наявність всього необхідного у фермерів для збирання урожаю в умовах війни - від оборотних коштів і достатньої кількості дизпалива до ймовірних локальних форс-мажорних подій неподалік від лінії бойових дій.

"Тому з боку держави і державних органів ця заборона в принципі адекватна. Хоча вона дійсно б'є по цукровому бізнесу та його прибутках. Зараз світова ціна на цукор висока і росте далі, а на ринку є попит, тому Україні було б вигідно бути присутнім на ньому", - уточнює представник Cygnet.

Чи чекати жителям України здорожчання цукру?

Тут всі експерти одностайні - через введення нульової експортної квоти ціни на цукор для споживача не зростуть . Олександр Соколов уточнює, що зараз цукор в Україні коштує 33-35 грн/кг, це на 5-7 грн/кг дорожче в порівнянні з минулим роком, тоді як щомісячне збільшення цін на цукор вимірюється в копійках. Загалом, в 2019,2021 та 2022 роках вартість цукру протягом літніх місяців в середньому збільшувалась на 10% у порівнянні з травневою. В 2020 році спостерігалась низька врожайність цукрових буряків, тому зростання цін прийшлось на осінь.

"Динаміка цін на цукор при нульовій квоті на три місяці майже не зміниться. Можливе зниження темпів зростання ціни, але для пересічного громадянина воно навряд чи буде суттєвим. Якщо ж нульова квота буде продовжуватись і після трьох місяців заборони, пропозиція на внутрішньому ринку буде значно перевищувати попит, тому ціни будуть мати тенденцію до зниження", - підкреслив експерт.

За словами Світлани Литвин, кінцевий споживач навряд чи відчує на своєму гаманці цю заборону експорту. Якщо ж вона буде продовжена і в вересні, то цукор може почати дешевшати через надлишкову пропозицію. Однак, це буде тимчасовим явищем, тому що в такому випадку цукрові заводи просто скоротять обсяги виробництва, тим самим повернувши ціни на звичний рівень.

В свою чергу, Наталія Богданович прогнозує деяку стабілізацію ринку протягом трьох місяців, протягом яких буде діяти нульова квота. При цьому на осінню компанію важче прогнозувати ціни на цукор, оскільки це залежить від успішності збору урожаю, процесу виробництва та багатьох інших факторів. Загалом, в разі наявності в Україні вільного ринку без регулювання, варто очікувати поступового здорожчання цукру всередині країни - виробники зацікавлені вивозити цукор на експорт, тим самим скорочуючи внутрішню пропозицію.

Чим ще живе цукрова галузь?

Жахлива логістика цукру через черги на кордоні

Комерційний директор Cygnet підкреслює, що цукор було важко доставити на ринок ЄС навіть до введення нульової квоти з боку українського уряду. Цукрові компанії дійсно мають проблеми з виконанням контрактів, тому що темпи перевезення при перетині кордонів просто "нульові". За словами Наталії Богданович, навіть ті експортери, які знали про зупинку експорту з 5 червня, все одно нічого не могли зробити - їхній транспорт застряг в довгих чергах на кордонах з Польщею і Угорщиною.

Таким чином, зараз стоїть питання щодо вже замитнених партій цукру в чергах - до початку дії заборони до 5 червня вони все одно не встигнуть перетнути кордон, і будуть вимушені повертатись з товаром для наступної його реалізації в Україні.

Державі варто гарантувати експортерам виконання контрактів

Наталія Богданович зазначає, що в цій ситуації державі варто втрутитись і підтримати експортерів, котрі втратили контракти через логістику, як мінімум - дозволили перетнути кордон тим вантажівкам, котрі через об'єктивні причини не змогли цього зробити до 5 червня .

Крім того, державі потрібно покращити комунікацію між ринком і держапаратом, щоб відомства без попередніх консультацій не приймали рішень, які можуть зашкодити бізнесу.

Аналогічної думки притримується Олександр Соколов. Він пояснює, що уряду варто надавати гарантії компаніям-виробникам щодо виконання вже укладених експортних договорів, навіть у разі заборони вивозу цукру з країни. Це дасть компаніям додаткову впевненість у тому, що їхні контракти будуть виконані, незважаючи на зміни на ринку.

Також компаніям потрібно вводити систему резервування коштів для покриття можливих втрат від заборони експорту. Це допоможе їм забезпечити фінансову стійкість та продовжувати діяльність, навіть якщо деякі контракти стануть недійсними.

"Стриманий" експорт цукру був би корисним для України

Таку думку висловила Світлана Литвин, аналітик УКАБ. Вона підкреслює, що "екстремальні" торгові відносини, по'вязані з багатократним нарощуванням обсягів експорту певної сільгосппродукції протягом короткого проміжку часу можуть приводити до заборони їхнього ввезення, як це сталось з пшеницею, кукурудзою, ріпаком та насінням соняшнику.

За її словами, наразі на ринку ЕС, куди українські виробники переважно експортують цукор, розглядають варіант заборони ввезення інших категорій продовольчих товарів, в тому числі і цукру. Тому "стриманий" експорт в ці країни зараз міг би згенерувати для агрокомпаній валютну виручку, а також посприяти безперешкодному експорту в майбутньому, зазначає аналітик.

Варто зазначити, що тимчасова заборона експорту цукру з України може призвести до його нестачі в Румунії. Ця країна —найбільший імпортер цукру з України, яка з жовтня-2022 по квітень-2023 наростила поставки в 26 разів, до 85 тис. тонн. На румунський імпорт цукру з України припадає 30% загального обсягу його імпорту в Євросоюз.

Через зупинку экспорту румунські заводи, що займаються розфасовкою украинского цукру, не мають сировини для роботи, і будуть змушені чекати близько двох місяців, поки в країні з'явиться власний цукор врожаю 2023 року.

Цукровим буряком вигідно займатись, незважаючи на складнощі з держрегулюванням.

Вирощування цукрових буряків є прибутковим навіть при нинішній ціні, хоча через російське вторгнення маржинальність знизилась для більшості сільгоспкультур, пояснює Наталія Богданович.

При цьому не варто забувати, що сезон буде достатньо важким для всього українського агросектору, котрий продовжить страждати від дорогої і складної логістики, а також загальної нестабільності в економіці, яка продовжиться і надалі. В таких умовах краще виживають компанії, які мають диверсифікований портфель сільгоспкультур.