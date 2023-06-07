Очередной запрет на экспорт сахара: чего ждать производителям и потребителям

Кабинет министров Украины запретил экспорт сахара на период с 5 июня по 15 сентября, такое регулирование введено во избежание дефицита на внутреннем рынке. Delo.ua уточнило у представителей отрасли, возможно ли продление нулевой квоты на сахар через три месяца, и как это ограничение повлияет на внутренние цены на сахар для потребителей?

Ограничение экспорта сахара – привычная практика для Украины. Так, например, из-за российского полномасштабного вторжения правительство страны 5 марта 2022 года приостановило поставки сахара на зарубежные рынки. Запрет действовал чуть более двух месяцев до 10 мая 2022 года, когда Кабмин отменил нулевую квоту на поставки сахара. Однако поскольку сахар является одним из базовых продовольственных товаров, его экспортеров обязали отчитываться о вывезенных объемах, чтобы не допустить сокращения предложения на внутреннем рынке.

Но 30 мая 2023 года Кабмин возобновил нулевую квоту на экспорт сахара на более чем три месяца - с 5 июня по 15 сентября. Для этого правительство внесло соответствующие изменения в постановление №1466 от 27 декабря 2022 года, определяющее перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на них на 2023 год.

Подобный запрет вызвал определенное удивление среди представителей отрасли. И.о. главы Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор" Назар Михайловин рассказал изданию, что введение нулевой квоты срывает экспортные поставки сахара, поскольку часть имеющегося в стране товара уже законтрактована и производители не смогут выполнить ранее заключенные договоры. Кроме того, запрет лишит сахарные заводы валютной выручки и усложнит им планирование деятельности в будущем сезоне.

В свою очередь, Минэкономики 1 июня опубликовало на своем сайте разъяснение, что указанный запрет введен во избежание дефицита сахара на внутреннем рынке. Ведомство уточняет, что Украина по состоянию на конец позапрошлой недели экспортировала более 350 тыс. тонн сахара и сахаросодержащей продукции, или 95% от прогнозируемого экспорта на весь 2022/2023 маркетинговый год .

По данным Минэкономики, предложение сахара на внутреннем рынке в 2022/2023 МГ составляет 1,285 млн тонн, а с учетом переходных остатков – 1,776 млн тонн. Всего для обеспечения потребностей внутреннего потребления за сезон планируется использовать 1,01 млн. тонн сахара, а его экспорт прогнозируется на уровне 370 тыс. тонн. Таким образом, за июнь-август 2023 Украина может поставить на иностранные рынки не более 20 тыс. тонн сахара без создания угрозы для внутреннего рынка, и именно поэтому министерство ввело запрет на экспорт.

"Летом в Украине растет потребление сахара. Поэтому во избежание возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции", — резюмировали в Минэкономики.

Однако украинский бизнес и профильные ассоциации приводят свои данные, несколько отличающиеся от информации Минэкономики. Так, генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов уточняет, что в течение первых семи месяцев 2022/2023 МГ експорт сахара из Украины впечатляюще вырос - с сентября-2022 по март-2023 он составил 265 тыс. тонн, тогда как за весь 2021/2022 МГ было экспортировано в пять раз меньше – 55 тыс. тонн .

Сейчас, в июне, объемы экспорта уже на уровне, который прогнозировали на полный 2022/2023 МГ, поэтому правительство решило ограничить поставки сахара за границу для предотвращения дефицита. Также вероятной причиной запрета экспорта сахара может быть сравнительно небольшое количество игроков на рынке, что позволяет его легче контролировать". Александр Соколов гендиректор Pro-Consulting

Об увеличении объемов экспорта ведомству сообщила и аналитик УКАБ Светлана Литвин. Она озвучивает несколько иные данные – за десять месяцев текущего маркетингового года экспортировано 384 тыс. тонн сахара, тогда как за весь предыдущий – 28 тыс. тонн. Помимо роста экспорта, она отметила следующие тренды в Украине этого года - достаточное количество произведенного сахара, значительные переходящие остатки с прошлого года и снижение общего фонда потребления из-за вызванной войной миграции части населения.

Скорее всего, запрет на экспорт сахара был введен как перестраховка, чтобы избежать потенциальной нехватки данного продукта для украинского рынка. Хотя никакого ажиотажа не наблюдалось, цены тоже были стабильны. Это шаг на опережение. Светлана Литвин аналитик УКАБ

Следует отметить, что подобные разногласия в данных, которыми пользуется министерство и частные структуры, вызваны тем, что Госстат и Государственная таможенная служба с началом полномасштабного российского вторжения приостановили публикацию статистической информации .

Коммерческий директор агрохолдинга Cygnet Наталья Богданович объяснила изданию, что подобное несоответствие данных у разных экспертов – обычное явление во время войны . Также трудно, например, прогнозировать размер переходных остатков сахара в стране - в начале войны население и бизнес пытались создать запасы, и пока неизвестно, успели ли их полностью использовать, а также как они влияют на внутренний спрос.

"Укрцукор" просит Кабмин отсрочить запрет

И.о. главы "Укрцукор" Назар Михайловин сообщил изданию, что его ассоциация будет обращаться в Кабмин и просить отсрочить введение нулевых квот на экспорт сахара. Подобное решение правительства ударит по отрасли, поскольку часть сахара, который имеется в стране, уже законтрактована, и из-за запрета производители не смогут выполнить заключенные контракты и вовремя отправить товар.

"В этом году 30 сахарных предприятий планирует запустить работу в будущем сезоне, но из-за решения Кабмина им будет трудно что-либо планировать, потому что они не будут понимать, как в дальнейшем экспортировать сахар", - добавляет и.о. о. главы "Укрсахара".

Назар Михайловин также опровергает возможность возникновения дефицита сахара в Украине из-за следующих факторов:

Его потребление в Украине уменьшилось из-за сокращения и миграции населения, вызванной полномасштабным российским вторжением;

Наличие переходных остатков сахара. Украинцы в прошлом году сделали большие запасы, опасаясь захватчиков из РФ и дефицита продовольствия;



Предприятия-потребители сахара уже заготовили значительные запасы сырья. Обычно такие предприятия закупают объемы сахара, достаточное для бесперебойной работы в течение 1-1,5 месяцев.



"Возможно, такое решение связано с тем, чтобы сформировать в Украине запасы для обеспечения продовольственной безопасности. Однако сейчас и есть запасы, и увеличилась площадь под сахарной свеклой - в этом году она составляет 240 тыс. га по сравнению с 180,6 тыс. га в прошлом году", - добавляет представитель ассоциации.

При этом Наталья Богданович убеждена, что запрет начнет действовать 5 июня и не будет перенесен по просьбе "Укрцукра", потому что рынок заранее был проинформирован о соответствующем запрете.

Для рынка этот запрет был проговорен раньше, и все к нему готовились. Все игроки сахарного рынка знали о возможности введения такого запрета еще через месяц. Поэтому все, кто хотел - имел возможность подготовиться". Наталья Богданович Коммерческий директор Cygnet

Продлят ли запрет через три месяца?

По этому вопросу мнения экспертов также разделились: представитель Pro-Consulting Александр Соколов прогнозирует возобновление экспорта украинского сахара с началом нового МГ в сентябре.

Такого же мнения придерживается и Светлана Литвин. По ее словам, с началом нового сезона сахароварения запрет на экспорт будет отменен , потому что в этом году площади под сахарной свеклой увеличены ориентировочно на 20%. Поэтому при благоприятных погодных условиях будет возможность получить достаточное количество сырья и изготовить достаточный объем сахара для удовлетворения внутреннего спроса и экспортных потребностей.

В свою очередь, Наталья Богданович допускает продление нулевой квоты сахар и после 15 сентября. По ее словам, возможность возобновления экспорта будет ясна ближе к концу лета, и будет зависеть от состояния посевов сахарной свеклы, политической ситуации в стране, а также хода уборки урожая и количества заводов, которые вступят в сезон сахароварения. В отрасли действительно много разнонаправленных факторов, влияющих на объемы урожая сахара и возможности его экспорта:

В этом сезоне будет предварительно работать больше сахарных заводов по сравнению с прошлым сезоном;

Рост производства сахара из-за увеличения посевных площадей;

Погодный фактор, который может как позитивно, так и негативно повлиять на урожайность свеклы;

Наличие всего необходимого у фермеров для уборки урожая в условиях войны – от оборотных средств и достаточного количества дизтоплива до вероятных локальных форс-мажорных событий неподалеку от линии боевых действий.

"Поэтому со стороны государства и государственных органов этот запрет в принципе адекватный. Хотя он действительно бьет по сахарному бизнесу и его доходам. Сейчас мировая цена на сахар высока и растет дальше, а на рынке есть спрос, поэтому Украине было бы выгодно присутствовать на нем", – уточняет представитель Cygnet.

Ждать ли жителям Украины подорожания сахара?

Здесь все эксперты единодушны – из-за введения нулевой экспортной квоты цены на сахар для потребителя не возрастут . Александр Соколов уточняет, что сейчас сахар в Украине стоит 33-35 грн/кг, это на 5-7 грн/кг дороже по сравнению с прошлым годом, в то время как ежемесячное увеличение цен на сахар измеряется в копейках. В общем, в 2019, 2021 и 2022 годах стоимость сахара в течение летних месяцев в среднем увеличивалась на 10% по сравнению с майской. В 2020 году наблюдалась низкая урожайность сахарной свеклы, поэтому рост цен пришелся на осень.

"Динамика цен на сахар при нулевой квоте на три месяца почти не изменится. Возможно снижение темпов роста цены, но для рядового гражданина оно вряд ли будет существенным. Если же нулевая квота будет продолжаться и после трех месяцев запрета, предложение на внутреннем рынке будет значительно превышать спрос, поэтому цены будут иметь тенденцию к понижению", - подчеркнул эксперт.

По словам Светланы Литвин, конечный потребитель вряд ли почувствует на своем кошельке этот запрет на экспорт. Если же он будет продолжена и в сентябре, то сахар может начать дешеветь из-за избыточного предложения. Однако это будет временным явлением, потому что в таком случае сахарные заводы просто сократят объемы производства, тем самым вернув цены на обычный уровень.

В свою очередь Наталья Богданович прогнозирует некоторую стабилизацию рынка в течение трех месяцев, в течение которых будет действовать нулевая квота. При этом осенью компании труднее прогнозировать цены на сахар, поскольку это зависит от успешности сбора урожая, процесса производства и многих других факторов. В общем, в случае наличия в Украине свободного рынка без регулирования, следует ожидать постепенного удорожания сахара внутри страны – производители заинтересованы вывозить сахар на экспорт, сокращая тем самым внутреннее предложение.

Чем еще живет сахарная отрасль?

Ужасная логистика сахара из-за очередей на границе

Коммерческий директор Cygnet подчеркивает, что сахар было тяжело доставить на рынок ЕС и до введения нулевой квоты со стороны украинского правительства. Сахарные компании действительно испытывают проблемы с выполнением контрактов, потому что темпы перевозки при пересечении границ просто "нулевые". По словам Натальи Богданович, даже те экспортеры, которые знали об остановке экспорта с 5 июня, все равно ничего не могли сделать – их транспорт застрял в длинных очередях на границах с Польшей и Венгрией.

Таким образом, сейчас стоит вопрос о уже затаможенных партиях сахара в очередях - до начала действия запрета до 5 июня они все равно не успеют пересечь границу, и будут вынуждены возвращаться с товаром для последующей его реализации в Украине.

Государству следует гарантировать экспортерам исполнение контрактов

Наталья Богданович отмечает, что в этой ситуации государству следует вмешаться и поддержать экспортеров, потерявших контракты из-за логистики, как минимум - позволили пересечь границу тем грузовикам, которые по объективным причинам не смогли этого сделать до 5 июня.

Кроме того, государству нужно улучшить коммуникацию между рынком и госаппаратом, чтобы ведомства без предварительных консультаций не принимали решений, которые могут навредить бизнесу.

Аналогичного мнения придерживается Александр Соколов. Он объясняет, что правительству следует предоставлять гарантии компаниям-производителям по выполнению уже заключенных экспортных договоров, даже в случае запрета на вывоз сахара из страны. Это даст компаниям дополнительную уверенность в том, что их контракты будут исполнены, несмотря на изменения на рынке.

Также компаниям нужно вводить систему резервирования средств для покрытия возможных потерь от запрета на экспорт. Это поможет им обеспечить финансовую устойчивость и продолжать свою деятельность, даже если некоторые контракты станут недействительными.

"Сдержанный" экспорт сахара в ЕС был бы полезен для Украины

Такое мнение высказала Светлана Литвин, аналитик УКАБ. Она подчеркивает, что "экстремальные" торговые отношения, связанные с многократным наращиванием объемов экспорта определенной сельхозпродукции в течение короткого промежутка времени, могут приводить к запрету их ввоза, как это произошло с пшеницей, кукурузой, рапсом и семенами подсолнечника.

По ее словам, на рынке ЕС, куда украинские производители преимущественно экспортируют сахар, рассматривают вариант запрета ввоза других категорий продовольственных товаров, в том числе и сахара. Поэтому "сдержанный" экспорт в эти страны сейчас мог бы сгенерировать для агрокомпаний валютную выручку, а также поспособствовать беспрепятственному экспорту в будущем, отмечает аналитик.

Стоит отметить, что временный запрет на экспорт сахара из Украины может привести к его нехватке в Румынии. Эта страна – крупнейший импортер сахара из Украины, которая с октября-2022 по апрель-2023 нарастила поставки в 26 раз, до 85 тыс. тонн. На румынский импорт сахара из Украины приходится 30% от общего объема его импорта в Евросоюз.

Из-за остановки экспорта у румынских заводов, занимающихся расфасовкой украинского сахара, нет сырья для работы, и они будут вынуждены ждать около двух месяцев, пока в стране появится собственный сахар урожая 2023 года.

Сахарной свеклой выгодно заниматься, несмотря на сложности с госрегулированием.

Выращивание сахарной свеклы прибыльно даже при нынешней цене, хотя из-за российского вторжения маржинальность снизилась для большинства сельхозкультур, объясняет Наталья Богданович.

При этом не стоит забывать, что сезон будет достаточно тяжелым для всего украинского агросектора, который продолжит страдать от дорогостоящей и сложной логистики, а также общей нестабильности в экономике, которая продолжится и в дальнейшем. В таких условиях лучше выживают компании, имеющие диверсифицированный портфель сельхозкультур.