В Минагрополитики подсчитали, хватит ли украинцам отечественной гречки в 2023 году

Урожай гречихи в Украине должен на 100% покрыть потребности потребителей, а также останется запас для формирования переходных резервов.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В ведомстве прогнозируют, что в этом году культурой засеют до 115,4 тыс га, тогда как в прошлом году гречихой было засеяно 114,6 тыс га. В то же время Минагрополитики констатирует, что сейчас темпы сева этой культуры отстают от прошлогодних.

По состоянию на середину мая в Украине гречихой засеяли 43,26 тыс га (37%), тогда как в 2022 году на аналогичную дату посев был проведен на площади 48 тыс га. При такой площади в прошлом году украинские аграрии собрали почти 160 тыс тонн гречихи.

По данным Минагрополитики, внутреннее потребление гречки (крупы) в Украине составляет ориентировочно 110 тыс тонн ежегодно.

"То есть для внутреннего потребления украинцы полностью будут обеспечены этой с/х культурой, а остатки позволят сформировать переходный резерв", — заверили в ведомстве.

Больше всего аграрии сеют гречиху в Тернопольской области, где уже засеяли 8,8 тыс га. Также в тройке лидеров Винницкая и Сумская. В Винницкой области сельхозтоваропроизводители на 18 мая провели сев на площади 4,4 тыс га. В Сумской области аграрии опережают прошлогодние показатели, засеяв уже 5,2 тыс га.

Напомним, что в Украине в начале марта 2023 года подскочили цены на гречку. Согласно данным Минфина, тогда в супермаркетах ценник на крупу составлял от 56,40 грн/кг до 89,90 грн/кг.

В целом что будет влиять на стоимость гречки для потребителей в этом году и прогнозируемый урожай, читайте в материале Delo.ua.