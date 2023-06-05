Еврокомиссия ослабит запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС, - СМИ

Европейская комиссия подготовила регламент, продолжающий действие запрета на импорт агропродукции из Украины в пять стран ЕС. Он будет касаться меньшего количества товаров.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на источник в украинском правительстве.

"Из-под действия запрета будут исключены твердые сорта пшеницы, гибриды кукурузы, а также материал для посева и спельта", - отметил собеседник издания.

По его словам, соответствующий регламент Еврокомиссии может быть официально обнародован до конца дня 5 июня.

Напомним, польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники в Еврокомиссии 5 июня сообщило, что Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран ЕС (Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии).

Отметим, что 28 апреля Еврокомиссия достигла договоренности с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по поводу украинских агропродовольственных товаров, а 2 мая объявила о введении временных мер по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Ограничения были введены после жалоб некоторых стран ЕС на то, что переизбыток украинского зерна снижает цены на местную агропродукцию и влияет на доходы фермеров.

Срок запрета истекал 5 июня, но еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства ЕС Януш Войцеховский заявил, что будет настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины в пять стран-соседей по меньшей мере до октября.

Вместе с тем Венгрия просила Евросоюз продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур по меньшей мере до конца 2023 года.

Существующие ограничения на украинский аграрный импорт относятся к таким культурам, как семена подсолнечника, кукуруза, пшеница и рапс.

Украинская сторона считает неправильным решение ЕС ввести запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, соседствующих с Украиной, и предлагает искать рыночные решения для этой проблемы.

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