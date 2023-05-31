Україна наполягає на скасування обмежень ЄС на імпорт агропродукції: що відомо

Україна закликає Євросоюз скасувати всі обмеження на ввезення української агропродукції, пропонує вирішити це питання на консультаціях за участю представників Києва.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства.

За його словами, продовження з боку ЄС заборони на експорт сільськогосподарських культур з України не є вирішенням проблеми з перенасиченням прикордонних країн українським збіжжям. Натомість, таке рішення може лише поглибити проблему.

Він зазначив, що Росія обов’язково скористається можливістю ще більше нашкодити Україні і перекриє морські шляхи, як зробила це відразу після рішення ЄС про обмеження.

Сольський назвав цифри, які свідчать, що прикордонні країни, які заборонили ввезення української сільськогосподарської продукції, насправді у 2022 році зміцнили свій експортний потенціал, наростили внутрішню переробку та підвищили конкурентоспроможність тваринницького комплексу за рахунок імпорту з України. Зокрема, Польща збільшила свій експорт більш ніж на чверть, досягши рекордної позначки - 47,5 млрд. євро. Виробництво м’яса птиці, в тому числі завдяки українському зерну, збільшилося на 7,5%.

"Польща разом з іншими країнами Східної Європи, де введені обмеження, імпортували аграрної продукції з України на 7 мільярдів євро. Згідно з експертними оцінками з цього обсягу приблизно 3,5 млрд євро склали зернові та олійні, які після перевантаження були експортовані в інші країни. Якщо ми подивимось на експорт виключно зернових та олійних, то там 80% частка українського транзиту. При цьому експорт агропродукції з цих п’яти країн зріс на 18 мільярдів євро за 2022 рік", - зазначив він.

Сольський наголосив, що у порівнянні з 2022 роком, у 2023 році очікується зменшення на третину обсягів експорту зернових та олійних культур з України до 46 млн тонн за рік. Відтак, Україна зможе експортувати менше зерна ніж торік на 40%.

"Рішення повинні прийматися з урахуванням економічних чинників. Ми закликаємо до індивідуального аналізу та прийняття найбільш ефективних інших рішень… Введені обмежувальні заходи мають бути скасовані. І стійкі рішення мають бути знайдені в консультаціях за участю України. Нам потрібно приймати усі рішення спільно, дотримуючись принципів єдності та режиму внутрішнього ринку ЄС", - запевнив міністр.

Нагадаємо, Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягатиме на продовженні обмежень імпорту зерна з України до п'яти країн-сусідів щонайменше до жовтня.

Обмеження були запроваджені після скарг деяких країн ЄС на те, що надлишок українського зерна знижує ціни на місцеву агропродукцію та впливає на прибутки фермерів.

ЄС уклав угоду з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Болгарією та Румунією та дозволив їм заблокувати імпорт зерна з України до 5 червня.

Існуючі обмеження на український аграрний імпорт стосуються таких культур, як насіння соняшника, кукурудза, пшениця й ріпак.

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