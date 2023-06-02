"Укрцукор" проситиме Кабмін відтермінувати заборону експорту цукру

Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" вважає, що введена Кабінетом міністрів 30 травня заборона на експорт цукру перешкоджатиме його виробникам виконати вже укладені експортні контракти, і позбавить їх валютної виручки. В.о. голови асоціації Назар Михайловин пояснив виданню Delo.ua, що заборона експорту також ускладнить для підприємств галузі планування роботи в майбутньому сезоні.

За його словами, рішення уряду запровадити нульову квоту на поставки цукру за кордон з 5 червня до 15 вересня вдарить по галузі , оскільки частина наявного в країні цукру вже законтрактована, і через заборону виробники не зможуть виконати укладені контракти і вчасно відправити товар. Крім того, це вдарить по валютній виручці цукрових заводів.

"В цьому році 30 цукрових підприємств планує запустити роботу в майбутньому сезоні, але через рішення Кабміну їм буде важко щось планувати, тому що вони не будуть розуміти, як у подальшому експортувати цукор", - додає в. о. голови "Укрцукру".

Назар Михайловин також спростовує можливість виникнення дефіциту цукру в Україні, тоді як Міністерство економіки України 1 червня заявило про майже повне вичерпання його потенційних експортних обсягів. Експерт пояснив, що дефіциту цього товару в країні не буде через наступні фактори:

Споживання цукру в Україні зменшилось через скорочення та міграцію населення, викликану повномасштабним російським вторгненням;

Наявність перехідних залишків цукру, тому що українці в минулому році зробили великі запаси, побоюючись загарбників з РФ і дефіцита продовольства;



Підприємства-споживачі цукру також вже заготовили значні запаси сировини. Зазвичай такі підприємства закуповують об'єми цукру, достатні для безперебійної роботи протягом 1-1,5 місяців.



"Можливо, таке рішення пов'язане з тим, щоб сформувати в Україні запаси для забезпечення продовольчої безпеки. Однак, наразі і є запаси, і збільшилась площа під цукровим буряком - в цьому році вона складає 240 тис. га в порівнянні з 180,6 тис. га в минулому році", - додає представник асоціації.

Через зазначені причини, "Укрцукор" буде звертатись до Кабміну та просити відтермінувати введення нульових квот на цукор , констатував Назар Михайловин.

Раніше представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив , що Кабмін з 5 червня тимчасово заборонив експорт цукру. Такий крок було зроблено шляхом внесення змін до додатку постанови №1466 від 27 грудня 2022 року. Вона визначає перелік товарів, експорт й імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квоти на 2023 рік.

Мінекономіки 1 червня опублікувало на своєму сайті роз'яснення, що вказана заборона введена щоб уникнути дефіциту цукру на внутрішньому ринку, осільки Україна станом на кінець минулого тижня експортувала понад 350 тисяч тонн цукру та цукровмісної продукції — це 95% від прогнозу експорту на 2022\2023 маркетинговий рік.

За даними Державної митної служби, станом на кінець минулого тижня Україна експортувала понад 350 тисяч тонн цукру та цукровмісної продукції — це 95% від прогнозованого експорту в 2022/2023 МР, який триває з початку вересня по кінець серпня.

Згідно з експертною оцінкою, пропозиція на внутрішньому ринку в 2022/2023 МР з урахуванням виробництва цукру та перехідних залишків в обсязі 1,285 млн, складає 1,776 млн тонн. Для забезпечення потреб внутрішнього споживання прогнозується використати 1010 млн тонн, а експорт цукру прогнозується на рівні 370 тис. тонн.

"Влітку в Україні зростає споживання цукру, тому, щоб уникнути виникнення дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку в цей період, уряд тимчасово припиняє квотування експорту цієї продукції", — резюмували в Мінекономіки.

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