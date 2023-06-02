"Укрцукор" будет просить Кабмин отсрочить запрет на экспорт сахара

Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" считает, что введенный Кабинетом министров 30 мая запрет на экспорт сахара будет препятствовать его производителям выполнить уже заключенные экспортные контракты и лишит их валютной выручки. И.о. главы ассоциации Назар Михайловин объяснил изданию Delo.ua, что запрет экспорта также усложнит для предприятий отрасли планирование работы в будущем сезоне.

По его словам, решение правительства ввести нулевую квоту на поставки сахара за границу с 5 июня по 15 сентября ударит по отрасли , поскольку часть имеющегося в стране сахара уже законтрактована, и из-за запрета производители не смогут выполнить уже заключенные контракты и вовремя отправить товар. Кроме того, это снизит валютную выручку сахарных заводов.

"В этом году 30 сахарных предприятий планируют запустить работу в будущем сезоне, но из-за решения Кабмина им будет трудно что-либо планировать, потому что они не будут понимать, как в дальнейшем экспортировать сахар", - добавляет и.о. о. главы "Укрсахара".

Назар Михайловин также опровергает возможность возникновения дефицита сахара в Украине, в то время как Министерство экономики Украины 1 июня заявило о почти полном исчерпании его потенциальных экспортных объемов. Эксперт пояснил, что дефицита этого товара в стране не будет из-за следующих факторов:

Потребление сахара в Украине уменьшилось из-за сокращения и миграции населения, вызванной полномасштабным российским вторжением;

Наличия переходных остатков сахара, потому что украинцы в прошлом году сделали большие запасы, опасаясь захватчиков из РФ и дефицита продовольствия;



Предприятия-потребители сахара уже заготовили значительные запасы сырья. Обычно такие предприятия закупают объемы сахара, достаточное для бесперебойной работы в течение 1-1,5 месяцев.



"Возможно, такое решение связано с тем, чтобы сформировать в Украине запасы для обеспечения продовольственной безопасности. Однако сейчас и есть запасы, и увеличилась площадь под сахарной свеклой - в этом году она составляет 240 тыс. га по сравнению со 180,6 тыс. га в прошлом году", - пояснил представитель ассоциации.

По указанным причинам, "Укрсахар" будет обращаться в Кабмин и просить отсрочить введение нулевых квот на сахар , констатировал Назар Михайловин

Ранее представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил , что Кабмин с 5 июня временно запретил экспорт сахара путем внесения изменений в приложение постановления №1466 от 27 декабря 2022 года. Она определяет список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квоты на 2023 год.

Минэкономики 1 июня опубликовало на своем сайте разъяснение, что указанный запрет введен во избежание дефицита сахара на внутреннем рынке, поскольку Украина по состоянию на конец прошлой недели экспортировала более 350 тыс. тонн сахара и сахаросодержащей продукции - это 95% от прогноза экспорта на 2022\2023 маркетинговый год.

По данным Государственной таможенной службы, по состоянию на конец минувшей недели Украина экспортировала более 350 тысяч тонн сахара и сахаросодержащей продукции — это 95% от прогнозируемого экспорта в 2022/2023 МГ, который длится с начала сентября по конец августа.

Согласно экспертной оценке, предложение на внутреннем рынке в 2022/2023 МГ с учетом производства сахара и переходных остатков в объеме 1,285 млн, составляет 1,776 млн тонн. Для обеспечения потребностей внутреннего потребления прогнозируется использовать 1010 млн. тонн, а экспорт сахара прогнозируется на уровне 370 тыс. тонн.

"Летом в Украине растет потребление сахара, поэтому во избежание возникновения дефицита и роста цен на внутреннем рынке в этот период правительство временно прекращает квотирование экспорта этой продукции", — резюмировали в Минэкономики.

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