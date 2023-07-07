Кабмин разрешил экспорт сахара, но только в Румынию: какая квота установлена

Кабинет министров 7 июля разрешил экспорт из Украины ограниченного количества сахара в период до 15 сентября текущего года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Такая квота установлена на уровне 20 тысяч тонн. Соответствующие изменения внесены в объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, установленных постановлением №1466 от 27 декабря 2022 года. Предусмотрено, что рассмотрение заявок на получение лицензий будет осуществляться в порядке, установленном Министерством экономики.

В свою очередь выдача лицензий будет осуществляться на основании заявок на получение лицензий на экспорт в Румынию и на основании согласований Министерства аграрной политики и продовольствия, которые будут предоставляться в однодневный срок без привлечения субъекта внешнеэкономической деятельности в порядке межведомственного обмена информацией.

Напомним, что 30 мая правительство установило на период с 5 июня по 15 сентября нулевую квоту на экспорт сахара. В Минэкономики объяснили такое решение попыткой избежать дефицита этого товара на внутреннем рынке и соответствующего роста цен.

В профильном министерстве указывали, что предложение внутреннего рынка в 2022/2023 маркетинговом году (июль-июнь) с учетом производства в объеме 1,285 миллиона тонн сахара и переходных остатков, по экспертной оценке, составляет 1,776 миллиона тонн.

Для обеспечения же потребностей внутреннего потребления прогнозируется использовать 1,01 миллиона тонн, а годовой экспорт сахара прогнозируется на уровне 370 тысяч тонн.

Однако профильная ассоциация "Укрсахар" заявила, что запрет на экспорт сахара до середины сентября будет препятствовать его производителям выполнить уже заключенные экспортные контракты и лишит их валютной выручки.

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