Одна немецкая компания хочет купить уже шестой сахарный завод в Украине

Антимонопольный комитет (АМКУ) приступил к рассмотрению дела о концентрации на рынке сахара. Речь идет о заявке ООО "Радеховский сахар" на приобретение активов ПАО "Гнидавский сахарный завод".

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Комитетом начато рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения обществом с ограниченной ответственностью "Радеховский сахар" активов частного акционерного общества "Гнидавский сахарный завод", обеспечивающих осуществление деятельности по производству сахара белого (свекловичного)", - говорится в сообщении.

Немецкая компания владеет пятью сахарными заводами в Украине

ООО "Радеховский сахар" принадлежит немецкой компании Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG. Компания имеет производственные мощности в Радехове (Львовская область), а также в Чорткове, Хоросткове, Козове и Збараже (Тернопольская область).

По данным YouControl, Владимир Маткивский является конечным бенефициаром ООО "Радеховский сахар".

Сахарные заводы обладают мощностью переработки от 4000 до 8000 тонн сахарной свеклы в сутки.

Pfeifer&Langen вышла на рынок Украины в 2006 году. Тогда немецкая компания создала совместное предприятие "Западная сахарная группа". Его использовали для дистрибуции сахара, произведенного в Польше и Германии под собственными торговыми марками.

В Украине всего насчитывается 33 завода по производству сахара. Напомним, что в 2022 году десяток из них не смог приступить к переработке сахарной свеклы.