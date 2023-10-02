Ирландцы "поставила на паузу" покупку цементных заводов в Украине: в чем причина

Мировой производитель цемента с активами в Украине CRH подготовил документы на покупку заводов на Волыне и Николаевщине, но Антимонопольный комитет Украины не принял заявление.

Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко "Экономической правде".

По его словам, в АМКУ поступали заявления о предоставлении разрешения на приобретение компанией "CRH UKRAINE BV" акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" и доли в уставном капитале ООО "Дикергофф Украина".

"Заявление не отвечало требованиям о концентрации и согласованных действиях и это препятствовало их рассмотрению комитетом. Соответственно, заявления вернули заявителям", - отметил Кириленко.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день повторные заявления в АМКУ не поступали.

Отметим, "Дикергофф цемент Украина" – дочерняя компания итальянской Buzzi, до сих пор не вышедшая с российского рынка. В Украине она владеет заводами "Волынь-цемент" в Здолбунове, "Югцемент" в Николаевской области, а также имеет активы в Киеве, Одессе и Николаеве.

Кроме того, по данным источников "Экономической правды" на строительном рынке, АМКУ попросил покупателей цемента предоставить информацию по всем видам и маркам цемента за 2018-2022 годы, что может свидетельствовать о начале расследования для разрешения или запрета на концентрацию активов CRH и Buzzi.

Впрочем, по словам Кириленко, исследование начато АМКУ по "собственной инициативе и не связано с представлением вышеупомянутых заявлений на концентрацию и согласованные действия".

"Это исследование было начато в 2020 году, в частности, с целью определения рыночного положения всех участников рынка цемента, включающего в себя оценку степени конкуренции между ними. Также исследование предусматривает анализ действий участников рынка цемента на предмет соблюдения ими требований законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, в части обоснованности формирования отечественными производителями цемента цены реализации единицы товара на внутренний рынок", – говорится в ответе АМКУ на запрос ЭП.

В июне Buzzi сообщал, что достиг согласия с CRH по продаже активов в Словакии и Украине за 100 млн евро. Соглашение зависело от получения необходимых разрешений регулирующих органов и ожидалось в 2024 году.

СПРАВКА:

CRH – ирландская компания, владеющая в Украине заводами по производству цемента под брендом Cemark в Каменце-Подольском, Одессе и Львовской области.

Ранее сообщалось, что французская группа компаний Saint-Gobain приступила к строительству завода сухих строительных смесей в Тлумацком районе Ивано-Франковской области.