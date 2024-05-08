"Укрэнерго" предупреждает об отключении света по всей Украине из-за атаки РФ

В ночь на 8 мая российские вооруженные силы снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, выпустив более 50 ракет и 20 беспилотников по объектам в шести областях страны. Поэтому с 18:00 до 23:00 возможны отключения света по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Напомнили, что 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 «шахедов» по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

"Повреждения получили тепло и гидроэлектростанции. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Сейчас потребители в этом регионе заживлены резервными схемами", - отмечают в "Укрэнерго".

Ограничение потребления

" Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будут обнародованы на официальных страницах местных облэнерго", - говорится. в сообщении "Укрэнерго".

Там отмечают, что причина отключений - дефицит электроэнергии в энергосистеме, возникший из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.

"Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы", - отметили в "Укрэнерго".

В то же время в Минэнерго сообщают, что сегодня возможно применение ограничений для промышленных потребителей в период с 18 до 23 часов.

"Применение ограничений для бытовых потребителей (кроме Харьковщины) не предполагается", - отмечают в Минэнерго.

Украинцев еще раз призывают экономно использовать электроэнергию в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00).

Это необходимо для стабильной работы энергосистемы, существенно пострадавшей во время последних обстрелов, и позволит не ограничивать потребление бытовым потребителям.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Заметим, начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться то, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любой. какого сценария", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам главы ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцы могут снова столкнуться с почасовыми графиками отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

В апреле Украина на треть по сравнению с мартом увеличила импорт электроэнергии из стран Европейского Союза, импортировав 225 тысяч МВт-ч.

Как писало Delo.ua, эксперты считают, что из-за значительных разрушений генерации дефицит в энергосистеме неизбежен. Итак, с советами, как выбрать генератор или зарядную станцию можно ознакомиться за ссылкой .