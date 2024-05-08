"Укренерго" попереджає про відключення світла по всій Україні через атаку РФ

У ніч на 8 травня російські збройні сили знову атакували енергетичну інфраструктуру України, випустивши понад 50 ракет та 20 безпілотників по об’єктах у шести областях країни. Тому З 18:00 до 23:00 можливі відключення світла по всій Україні

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Там нагадали, що 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня.

"Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами", - зазначають в "Укренерго".

Обмеження споживання

"Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Там зауважують, що причина відключень - дефіцит електроенергії в енергосистемі, який виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

"Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи", - наголосили в "Укренерго".

Натомість в Міненерго повідомляють, що сьогодні можливе застосування обмежень для промислових споживачів у період з 18-ї до 23-ї години.

"Застосування обмежень для побутових споживачів (окрім Харківщини) не передбачається", - зауважують в Міненерго.

Українців вкотре закликають ощадливо використовувати електроенергію в години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00).

Це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів, та дасть можливість не обмежувати споживання побутовим споживачам.

Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

"Я хочу повторитися те, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами очільника ДТЕК Дмитра Сахарука, українці можуть знову зіткнутися з погодинними графіками відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.

Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.

У квітні Україна на третину порівняно з березнем збільшила імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу, імпортувавши 225 тисяч МВт-г.

Як писало Delo.ua, експерти вважають, що через значні руйнування генерації дефіцит в енергосистемі є неминучим. Тож, з порадами, як обрати генератор чи зарядну станцію можна ознайомитися за посиланням.