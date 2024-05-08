Журналисты будут допущены в Верховную Раду: подписано соответствующее распоряжение

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение "О некоторых вопросах организации работы журналистов в Верховной Раде Украины девятого созыва в условиях действия военного положения в Украине", которым предоставляется возможность журналистам освещать деятельность Верховной Рады Украины непосредственно в помещении украинского парламента.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Также сообщается, что указанным распоряжением утверждено Положение "Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".

Отмечается, что во вторник, 7 мая, глава Верховной Рады Стефанчук и руководитель Аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами и проинформировали их об особенностях работы медиа в пресс-центре Верховной Рады, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.

"В настоящее время для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы единого законодательного органа. Это специально оборудованные рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и т.д.", - рассказали в пресс-службе.

Во время встречи Стефанчук подчеркнул, что, несмотря на ограничения во время военного положения, крайне важно, чтобы журналисты имели возможность освещать деятельность единого законодательного органа.

Необходимо будет соблюдать правила безопасности

В ходе встречи журналистам объяснили принцип работы пресс-центра во время заседания парламента, особенности допуска к зданию парламента, учитывая вопросы безопасности, и требования, которые необходимо соблюдать. Также представителям медиа показали самое простое укрытие здания парламента, куда они будут обязаны спускаться во время воздушной тревоги.

Стефанчук также проинформировал, что, учитывая необходимость соблюдения требований безопасности, прежде всего касающихся жизни и здоровья журналистов, их максимальное количество в пресс-центре может составлять до 30 человек.

Это число рассчитано также с учетом количества мест в укрытии здания Верховной Рады, где проводятся пленарные заседания, и, в то же время, с учетом количества народных депутатов Украины, работников Аппарата, военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые находятся на рабочих местах в здании парламента.

"Мы возвращаемся к той практике, которая была во время пандемии ковида", - объяснил Штучный, передает "Укринформ". По его словам, журналисты уже подали заявления на аккредитацию.

Как отметила представительница Управления государственной охраны Валентина Савицкая, необходимо будет должным образом верифицировать представителей СМИ, которые будут допущены к зданию парламента.

"Раньше аккредитацию в Верховной Раде имели более 4 тысяч журналистов", - добавила она.

В то же время Стефанчук отметил, что нужно сформировать пул журналистов, предъявляющих к себе высокие репутационные требования.

Напомним, с 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, журналисты не имеют доступа к работе в здании Верховной Рады по соображениям безопасности. Также не ведется прямая трансляция заседаний парламента.