Журналісти будуть допущені до Верховної Ради: підписано відповідне розпорядження

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав розпорядження "Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні", яким надається можливість журналістам висвітлювати діяльність Верховної Ради України безпосередньо у приміщенні українського парламенту.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Також повідомляється, що зазначеним розпорядженням затверджено Положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

Зазначається, що у вівторок, 7 травня, голова Верховної Ради Стефанчук та керівник Апарату українського парламенту Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі Верховної Ради, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це — спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо", - розповіли в пресслужбі.

Під час зустрічі Стефанчук наголосив, що, попри обмеження під час дії воєнного стану, вкрай важливо, щоби журналісти мали можливість висвітлювати діяльність єдиного законодавчого органу.

Необхідно буде дотримуватись правил безпеки

Під час зустрічі журналістам пояснили принцип роботи прес-центру під час засідання парламенту, особливості допуску до будівлі парламенту, з огляду на питання безпеки, та вимоги, яких необхідно дотримуватись. Також представникам медіа показали найпростіше укриття будівлі парламенту, куди вони будуть зобов’язані спускатися під час повітряної тривоги.

Стефанчук також поінформував, що, з огляду на необхідність дотримання безпекових вимог, які насамперед стосуються життя та здоров’я журналістів, їх максимальна кількість у прес-центрі може становити до 30 осіб.

Це число вирахуване також з огляду на кількість місць в укритті будинку Верховної Ради, де проводяться пленарні засідання, і, водночас, з огляду на кількість народних депутатів України, працівників Апарату, військовослужбовців Управління державної охорони України, які перебувають на робочих місцях у будівлі парламенту.

"Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду", - пояснив Штучний, передає "Укрінформ". За його словами, журналісти вже подали заяви на акредитацію.

Як зазначила представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька, необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту.

"Раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тисячі журналістів", – додала вона.

Водночас Стефанчук зауважив, що потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти не мають доступу до роботи в будівлі Верховної Ради з міркувань безпеки. Також не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.