Україна посіла 79 місце в Індексі свободи преси: це найвища позиція країни за час існування рейтингу

Україна посіла 79 місце в Індексі свободи преси - 2023, який складає організація "Репортери без кордонів". За рік країна піднялася в списку на 27 позицій, отримавши 61,19 бала зі 100. Про це свідчать дані на сайті організації.

"Ситуація зі свободою преси в Україні покращилася (79, +27). В основному це пов’язано з економічною стабілізацією більшості ЗМІ. Крім того, зменшився вплив олігархів на журналістику. Але в категорії безпеки Україна посідає передостаннє місце в світі. Це повʼязано з військовими злочинами Росії проти працівників ЗМІ в Україні", – зазначається в огляді дослідження.

79 місце – це найкращий показник для України з 2002 року, коли "Репортери без кордонів" почали складати рейтинг. Попередня найвища позиція була у 2008 році – тоді Україна зайняла 87 сходинку.

Станом на 2023 рік перші пʼять позицій у рейтингу – за Норвегією, Ірландією, Данією, Швецією та Фінляндією відповідно. Замикає список зі 180 країн і територій Північна Корея.

Своєю чергою країна-агресорка РФ зайняла 164 сходинку, за рік втративши девʼять позицій.

Індекс свободи преси складається на основі анкет, які "Репортери без кордонів" розповсюджує по всьому світу серед партнерських організацій, журналістів, дослідників, юристів і правозахисників. Показниками є безпека, політичний контекст, правова база, економічний контекст і соціокультурний контекст. Рейтинг базується на балах від 0 до 100, присвоєних кожній країні чи території. Найкращий можливий бал (найвищий можливий рівень свободи преси) – 100, найгірший – 0.