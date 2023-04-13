Дві українки увійшли до списку 100 найвпливовіших людей світу від журналу Time

До списку 100 найвпливовіших людей світу у 2023 році за версією журналу Time увійшли перша леді України Олена Зеленська і нобелівська лавреатка, правозахисниця Олександра Матвійчук.

Список поділений на шість категорій: “Лідери”, “Титани”, “Новатори”, “Кумири”, “Діячі мистецтва” і “Інноватори”.

Двоє українок потрапили в розділ “Лідери”. Разом з ними категорію представляють президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда та заарештований в Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович.

“Автор, яка працювала за кадром, вона ніколи не просила уваги. Мати двох дітей вона ніколи не хотіла стати серцем війни. Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном народу України, але із самовідданою мужністю відповіла на цей виклик”, – так описала першу леді України дружина президента США Джилл Байден.

Статтю про Матвійчук, у свою чергу, написала колишній держсекретар США Гілларі Клінтон.

“Робота, яку виконує Олександра та її організація, така актуальна і важлива. Документуючи звірства Росії, вона доводить, що жінки не просто жертви війни, вони можуть бути провідниками миру та справедливості”, – зазначила Клінтон.

Зазначимо, Нобелівську премію миру у 2022 році присудили правозахиснику Алесю Бяляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод". Голова Норвезького нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен вручила золоту медаль з портретом засновника премії Альфреда Нобеля та відповідний диплом представниці українського Центру громадянських свобод Олександрі Матвійчук.

Нобелівська лавреатка, правозахисниця Олександра Матвійчук увійшла до 100 найвпливовіших людей світу. Фото: Facebook

У розділі “Титани” - підприємець Ілон Маск, футболіст Ліонель Мессі, розробники вакцини Biontech Угур Шахін і Озлем Туреджі.

До списку “Новатори” потрапили генеральний директор OpenAI Сем Альтман, супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.

У категорії “Кумири” - британський король Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув'язнення в Росії.

“Діячі мистецтва” - американський актор Майкл Б. Джордан, актори Колін Фарелл та Дрю Беррімор.

До категорії «Інноватори» зарахували гендиректора The Walt Disney Company Боба Ігера та футболіста Кілліана Мбаппе.

У грудні журнал Time визнав Володимира Зеленського людиною року. Журнал пояснює свій вибір сміливістю України та її лідер. Зокрема, наводиться приклад, коли український президент вирушив до Херсона через декілька днів після звільнення міста. Тоді охорона гаранта була проти такої поїдки з огляду на великі ризики, але поїздка пройшла успішно.

Нагадаємо, 6 українців опинилися у списку найзаможніших від Forbes. 445 позицію займає власник холдингу СКМ (ДТЕК, Метінвест, HarvEast) Рінат Ахметов. Це найвищий результат серед усіх українців, які увійшли до списку.