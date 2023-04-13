Две украинки вошли в список 100 самых влиятельных людей мира от журнала Time

В список 100 самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time вошли первая леди Украины Елена Зеленская и нобелевская лауреатка, правозащитница Александра Матвийчук.

Список разделен на шесть категорий: "Лидеры", "Титаны", "Новаторы", "Кумиры", "Деятели искусства" и "Инноваторы".

Двое украинок попали в раздел "Лидеры". Вместе с ними категорию представляют президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Японии Фумио Кишида и арестованный в России журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович.

"Автор, которая работала за кадром, она никогда не просила внимания. Мать двоих детей никогда не хотела стать сердцем войны. Елена Зеленская не ожидала, что станет воином народа Украины, но с самоотверженным мужеством ответила на этот вызов”, – так описала первую леди Украины супруга президента США Джилл Байден.

Статью о Матвийчуке, в свою очередь, написала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

“Работа, которую выполняет Александра и ее организация, так актуальна и важна. Документируя зверства России, она доказывает, что женщины не просто жертвы войны, они могут быть руководителями мира и справедливости», – отметила Клинтон.

Отметим, Нобелевская премия мира в 2022 году была присуждена правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод". Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и соответствующий диплом представительнице украинского Центра гражданских свобод Александре Матвийчук.

Нобелевская лауреатка, правозащитница Александра Матвийчук вошла в 100 самых влиятельных людей мира. Фото: Facebook

В разделе "Титаны" - предприниматель Илон Маск, футболист Лионель Месси, разработчики вакцины Biontech Угур Шахин и Озлем Туреджи.

В список "Новаторы" попали генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, супермодель Белла Хадид и американская реперша Доджа Кэт.

В категории "Кумиры" - британский король Чарльз ІІІ, писатель Салман Рушди, американская баскетболистка Бритни Грайнер, которую уволили из заключения в России.

"Деятели искусства" - американский актер Майкл Б. Джордан, актеры Колин Фарелл и Дрю Бэрримор.

В категорию «Инноваторы» причислили гендиректора The Walt Disney Company Боба Игера и футболиста Киллиана Мбаппе.

В декабре журнал Time признал Владимира Зеленского человеком года. Журнал объясняет свой выбор смелостью Украины и ее лидером. В частности, приводится пример, когда украинский президент отправился в Херсон через несколько дней после освобождения города. Тогда охрана гаранта была против такой поездки, учитывая большие риски, но поездка прошла успешно.

Напомним, 6 украинцев оказались в списке самых богатых от Forbes. 445 позицию занимает владелец холдинга СКМ (ДТЭК, Метинвест, HarvEast) Ринат Ахметов. Это самый высокий результат среди всех украинцев, вошедших в список.