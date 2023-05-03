Украина заняла 79-е место в Индексе свободы прессы: это самая высокая позиция страны за время существования рейтинга

Украина заняла 79 место в Индексе свободы прессы - 2023, который составляет организация "Репортеры без границ". За год страна поднялась в списке на 27 позиций, получив 61,19 балла из 100. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

"Ситуация со свободой прессы в Украине улучшилась (79, +27). В основном это связано с экономической стабилизацией большинства СМИ. Кроме того, уменьшилось влияние олигархов на журналистику. Но в категории безопасности Украина занимает предпоследнее место в мире. Это связано с военными преступлениями России против работников СМИ в Украине", – отмечается в обзоре исследования.

79 место – это лучший показатель для Украины с 2002 года, когда "Репортеры без границ" начали составлять рейтинг. Предыдущая самая высокая позиция была в 2008 году – тогда Украина заняла 87 строчку.

По состоянию на 2023 год, первые пять позиций в рейтинге – за Норвегией, Ирландией, Данией, Швецией и Финляндией соответственно. Замыкает список из 180 стран и территорий Северная Корея.

В свою очередь страна-агрессор РФ заняла 164 строчку, за год потеряв девять позиций.

Индекс свободы печати составляется на основе анкет, которые "Репортеры без границ" распространяет по всему миру среди партнерских организаций, журналистов, исследователей, юристов и правозащитников. Показателями являются безопасность, политический контекст, правовая база, экономический контекст и социокультурный контекст. Рейтинг основан на баллах от 0 до 100, присвоенных каждой стране или территории. Лучший возможный балл (наивысший возможный уровень свободы печати) – 100, худший – 0.