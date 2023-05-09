3 українські журналісти отримали Пулітцерівську премію за репортажі з Маріуполя

8 травня в США нагородили переможців Пулітцерівської премії - однієї з найпрестижніших нагород у галузі літератури і журналістики. Цьогоріч троє українців стали лауреатами цієї премії - повідомляється на офіційному сайті.

Українських фотографів Євгена Малолєтку та Мстислава Чернова та продюсерку Василісу Степаненко відзначили за роботу у складі американського видання Associated Press.

В AP повідомили, що їхня команда три тижні мала єдиних міжнародних журналістів у Маріуполі, які, зокрема, за час роботи в окупованому місті, 9 березня 2022 року, зняли кадри пораненої вагітної жінки, яку терміново доставляють за медичною допомогою, і росіян, які стріляють по цивільних цілях.

“Вони розповіли світові про людські втрати цієї війни в її перші дні. Вони слугували противагою російській дезінформації та допомогли відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя силою своєї роботи”, - підкреслила виконавчий редактор AP Джулі Пейс.

Зазначимо, Євген Малолєтка у минулому році став фотографом року за версією британської газети The Guardian.

Нагадаємо, у 2022 році українські журналісти здобули колективну відзнаку Пулітцерівської премії – Special Awards and Citations за мужність, витривалість та відвагу у правдивому інформуванні під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни та його пропагандистської війни в Росії.

Зазначимо, з 1917 року Пулітцерівську премію вручають щороку в перший понеділок травня. Розмір премії становить 10 тисяч доларів США.