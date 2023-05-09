3 украинских журналиста получили Пулитцеровскую премию за репортажи из Мариуполя

8 мая в США наградили победителей Пулитцеровской премии – одной из самых престижных наград в области литературы и журналистики. В этом году три украинца стали лауреатами этой премии - сообщается на официальном сайте.

Украинских фотографов Евгения Малолетку и Мстислава Чернова и продюсер Василису Степаненко отметили за работу в составе американского издания Associated Press.

В AP сообщили, что их команда три недели имела единственных международных журналистов в Мариуполе, которые, в частности, за время работы в оккупированном городе, 9 марта 2022 года, сняли кадры раненой беременной женщины, которую срочно доставляют за медицинской помощью, и стреляющих россиян по гражданским целям.

“Они рассказали миру о человеческих потерях этой войны в ее первые дни. Они были противовесом российской дезинформации и помогли открыть гуманитарный коридор из Мариуполя силой своей работы”, - подчеркнула исполнительный редактор AP Джули Пейс.

Отметим, Евгений Малолетка в прошлом году стал фотографом года по версии британской газеты The Guardian.

Напомним, в 2022 году украинские журналисты получили коллективную награду Пулитцеровской премии – Special Awards and Citations за мужество, выносливость и отвагу в правдивом информировании во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистскую войну в России.

С 1917 года Пулитцеровскую премию вручают ежегодно в первый понедельник мая. Размер премии составляет 10 тысяч долларов.