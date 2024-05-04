15 млн тонн цемента для восстановления: CRH готова инвестировать в заводы в Украине

Для того чтобы Украина могла произвести 15 миллионов тонн цемента, необходимых в год для послевоенного восстановления согласно ожиданиям "Укрцемента", стране уже сегодня нужны инвестиции.

Об этом заявил Гийом Кавалье, президент группы компаний CRH в Центральной и Восточной Европе в интервью Forbes.

Важно, чтобы цемент производился в Украине

Кавалье отметил, что цемент является критическим для восстановления инфраструктуры, разрушенной во время военных действий. Это материал, который легко транспортируется и импортируется.

Однако, по мнению Кавалье, для Украины важно, чтобы цемент производился на отечественных заводах — это не только сделает продукцию доступнее, но и обеспечит большую занятость населения и большие налоги в государственный бюджет.

"Желаем ли мы, чтобы цемент поставлялся с хорошо инвестированных украинских заводов, производящих передовой и доступный продукт? Или же мы хотим импортированный цемент, который будет менее доступным и будет означать меньше рабочих мест и меньше налогов?", - отметил Кавалье.

Он также подчеркнул, что Польша и Румыния после вступления в ЕС удвоили объемы своих рынков. Кавалье убежден, что Украина может повторить такой путь, но для этого уже сейчас нужны инвестиции.

До полномасштабного вторжения цементный рынок в Украине составлял 10,5 миллиона тонн продукции в год (согласно данным Ассоциации "Укрцемент"). В 2022 году объемы упали 4,5 миллиона тонн, однако в прошлом году наблюдалось постепенное восстановление: отечественный рынок составил 6,1 миллиона тонн цемента. Ожидается, что объемы производимого цемента будут расти и дальше.

По словам Кавалье, Восточная Европа - стратегически важный регион для поставщика строительных материалов CRH. Группа компаний инвестирует в Украину в течение 25 лет и за это время инвестиции составили более 500 млн евро.

Так что, отмечает представитель CRH, вкладываться в страну ей легче, чем тем инвесторам, которые никогда этого не делали. Только во время полномасштабной войны CRH вложила в Украину $80 млн.

CRH покупает цементные заводы в Украине

Международная компания CRH – ведущий производитель строительных материалов в мире.

CRH работает под брендом Cemark. Компании принадлежат три завода: в Каменец-Подольском, Одессе и Николаеве.

Сейчас ирландский гигант нацелился на выходящую с украинского рынка "Волынь-цемент" и "Югцемент" итальянской компании Buzzi.

Решение – на согласовании в АМКУ с сентября 2023, хотя стандартное время на рассмотрение – 45 дней. Если разрешение предоставит, то поглощение заводов Buzzi за €100 млн станет вторым по размеру чека M&A-соглашением во время войны.