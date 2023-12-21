ЕБРР и CRH покупают цементные заводы в Украине

Международная компания CRH, ведущий производитель строительных материалов в мире, подписала мандатное письмо с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по поводу совместного приобретения активов итальянской компании Buzzi в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба CRH.

Там отмечают, что для обеих сторон важно уже сейчас инвестировать в Украину и готовить цементную отрасль к производству устойчивой и доступной продукции, необходимой для послевоенного восстановления страны и ее интеграции с Европой.

“Для того, чтобы предотвратить дефицит в ближайшем будущем, необходимы немедленные действия, особенно в высокотехнологичном и капиталоемком цементном секторе. Кроме того, корпоративные инвестиции важны для восстановления украинской экономики”, - отмечают в компании.

Как сообщают в CRH , на заводах Buzzi, расположенных в Украине, используется мокрый способ производства цемента — наименее экологичный и наиболее энергоемкий.

Таким образом, при покупке объекты Buzzi должны быть модернизированы для перехода на полусухой способ производства. Ранее во время аналогичной перестройки Каменец-Подольского завода компания инвестировала в объект около $300 млн. Ожидается, что столько же обойдется для CRH модернизация заводов Buzzi.

По мнению Андрея Гундера, президента Американской торговой палаты в Украине, присутствие столь крупной компании в Украине и ее готовность инвестировать в местные производства — важный знак для международного сообщества, которое Украина открыта для бизнеса.

«Будучи крупнейшей компанией в области строительства в Северной Америке, CRH входит в ТОП-3 производителей цемента. То, что игрок такого масштаба не только остается на украинском рынке, но и готов его развивать может стать сигналом для крупных международных компаний инвестировать в Украину”, — подчеркивает Гундер.

“Украину ждет большая нагрузка, связанная с послевоенным восстановлением. И это большой вызов. Ведь только при максимальном использовании собственных строительных материалов и мощностей восстановление станет толчком к экономическому росту Украины и улучшению благосостояния граждан страны. Поэтому необходимо уже сейчас готовиться к увеличению объемов производства цемента: развивать внутренний рынок и модернизировать имеющиеся мощности, - отмечает глава ассоциации "Укрцемент" Павел Качур.

СПРАВКА:

CRH – ирландская компания, владеющая в Украине заводами по производству цемента под брендом Cemark в Каменце-Подольском, Одессе и Львовской области.

Ранее сообщалось, что в АМКУ поступали заявления о предоставлении разрешения на приобретение компанией "CRH UKRAINE BV" акций ЧАО "Дикергофф цемент Украина" и доли в уставном капитале ООО "Дикергофф Украина".

"Дикергофф цемент Украина" – дочерняя компания итальянской Buzzi. В Украине она владеет заводами "Волынь-цемент" в Здолбунове, "Югцемент" в Николаевской области, а также имеет активы в Киеве, Одессе и Николаеве.