Росія почала доставку ядерної зброї до Білорусі - Reuters

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, є втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Про це пише Reuters.

За інфрмацією видання, це перше розміщення Москвою ядерних боєголовок за межами Росії після розпаду Радянського Союзу.

В інтерв'ю російському державному телеканалу "Россия-1" Лукашенко підтвердив, що його країна отримала від РФ ракети і бомби з ядерною боєголовкою.

Лукашенко заявив, що ці боєголовки втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на японські міста Хіросіма і Нагасакі в серпні 1945 року.

За даними Всесвітньої ядерної асоціації, бомба на Хіросіму, виготовлена ​​з високозбагаченого урану-235, мала потужність близько 16 кілотонн (еквівалент 16 000 тонн тротилу), тоді як бомба Нагасакі, виготовлена ​​з плутонію-239, становила близько 21 кілотонни.

Якщо Лукашенко правий, російські боєголовки мали б приблизно від 48 до 63 кілотонн кожна. Згідно з аналізом російської ядерної зброї, проведеним журналом Bulletin of Atomic Scientists, Росіямає близько 1816 таких ядерних боєголовок.

Видання також має інформацію, що Білорусі вже передані мобільні балістичні ракети малої дальності "Іскандер", які можуть доставляти ядерні боєголовки.

За словами Лукашенка, в Білорусі є численні ядерні сховища, які залишилися з радянських часів, країна відновила декілька з них. Він також наголосив, що дана зброя надана Білорусі для захисту, оскільки, на думку Лукашенка, НАТО планує атакувати його країну.

Зазначимо, про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня, проте він не сказав, які саме боєголовки будуть розгорнуті і де. В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї - він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував угоду між Росією та Білоруссю про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Сполучені Штати розкритикували рішення Путіна, але заявили, що не мають наміру змінювати власну позицію щодо стратегічної ядерної зброї та не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

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