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В мире 20 минут назад

Мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Польшу: начались стычки

Нелегалы стремятся уничтожить ограждение из колючей проволок, пограничники применяют слезоточивый газ

Скриншот видео Минобороны Польши Скриншот видео Минобороны Польши
Скриншот видео Минобороны Польши

Многочисленная толпа мигранты пытается попасть на территорию Польши со стороны Беларуси. Для этого они стараются уничтожить ограждение из колючей проволоки, которое разделяет страны. Видео инцидента разместило в своем Twitter Министерство обороны Польши.

Сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков подошли вдоль трассы к границе с Польшей. После этого они начали попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

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На видео присутствует момент стычки мигрантов с польскими пограничниками. Нелегалы пытаются разрушить ограждение из колючей проволоки. Они используют ножницы для резки металла и кувалды.

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