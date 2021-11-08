Мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Польшу: начались стычки

Многочисленная толпа мигранты пытается попасть на территорию Польши со стороны Беларуси. Для этого они стараются уничтожить ограждение из колючей проволоки, которое разделяет страны. Видео инцидента разместило в своем Twitter Министерство обороны Польши.

Сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков подошли вдоль трассы к границе с Польшей. После этого они начали попытки прорваться на территорию соседней с Беларусью страны.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На видео присутствует момент стычки мигрантов с польскими пограничниками. Нелегалы пытаются разрушить ограждение из колючей проволоки. Они используют ножницы для резки металла и кувалды.