"Крок до нападу": Моравецький стурбований даними про висування "вагнерівців" у Білорусі до польсько-литовського кордону

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляє про висунення найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", що знаходяться на території Білорусі, у бік стику кордонів Польщі, Литви та самої Білорусі. Як передає RMF, про це він заявив на прес-конференції.

Як зазначив глава польського уряду, його країна вже два роки має справу із перманентним нападом на кордон. За його словами, лише цього року було здійснено 16 тисяч спроб нелегального її перетину мігрантами, яких Володимир Путін та Олександр Лукашенко "хочуть пропхати до Польщі". Тепер же, на думку Моравецького, ситуація стала ще небезпечнішою.

"У нас є інформація, що понад 100 найманців "групи Вагнера" рушили у бік Сувальського коридору під Гродно у Білорусі. Безумовно, це крок до подальшого гібридного нападу на польську територію", - сказав Моравецький.

Керівник уряду припустив, що ці особи маскуватимуться під білоруських прикордонників та допомагатимуть нелегалам потрапити до Польщі та дестабілізувати її, проте також, ймовірно, спробують самі проникнути до Польщі, видаючи себе за нелегалів, що створює додаткові ризики.

Напередодні про прибуття 100 "вагнерівців" у район Сувальського коридору заявив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України.

"Основна маса новоприбулих терористів - з досвідом контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів. Вони проводять підготовку до розхитування прикордоння Польщі та Литви. Для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників і під виглядом білоруських службовців супроводжуватимуть біженців у їхніх спробах перетнути кордон", - йшлося в повідомленні.

Що таке Сувальський коридор

Під Сувальським коридором мається на увазі місцевість уздовж сучасного польсько-литовського кордону, яка гіпотетично могла би сполучити територію союзної Росії Білорусі та російського ексклаву - Калінінградської області.

Між двома стиками кордонів трьох відповідних країн - приблизно 65 кілометрів по прямій лінії. Однак пряма шлях між Білоруссю та Калінінградською областю територією Польщі в цій місцевості відсутній, хоча гіпотетично може бути організований територією Литви.

Нагадаємо також, що днями стало відомо, що Польща, Литва та Латвія обговорюють можливість закриття своїх кордонів з Білоруссю, якщо розпочнуться провокації за участю ПВК "Вагнер". Крім того, Центр національного спротиву заявляв, що "Вагнер" зараз шукає серед білоруських військових найманців, які готові воювати проти Литви та Польщі.

У цьому контексті примітно, що 16 липня голова комітету Державної Думи РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що перехід ПВК "Вагнер" до Білорусі після спроби заколоту в Росії має певну мету: за його словами, "вагнерівцям" дозволили розміститися в сусідній країні "не тільки й не стільки, щоб навчати білоруські збройні сили". Російський депутат нагадав, що "є такий Сувальський коридор", який "у разі чого нам дуже потрібний".

Нагадаємо також, що ще перед повномасштабним російським вторгненням в Україну, у грудні 2021 року, коли фактичний лідер Білорусі Лукашенко натякав на військові потрясіння незабаром, британське видання Times писало, що в НАТО побоюються, що РФ може протягом двох годин зайняти Сувальський коридор, аби забезпечити в такий спосіб сухопутний зв'язок ексклавної Калінінградської області РФ з Білоруссю.