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Британская разведка сообщила, кто сейчас финансирует "вагнеровцев"

Розвідка Великої Британії припускає, що Кремль, ймовірно, більше не займається фінансуванням ПВК Вагнера
Разведка Великобритании предполагает, что Кремль, вероятно, больше не занимается финансированием ЧВК "Вагнер"

Кремль, вероятно, перестал финансировать боевиков частной военной компании "Вагнер" после попытки неудачного мятежа ее главаря Евгения Пригожина. В то же время наемники могут получать средства от белорусских властей.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что ЧВК "Вагнер" находится в процессе сокращения и переформатирования, чтобы сэкономить на зарплате персонала в связи с нехваткой финансирования.

Разведка Британии отмечает, что после неудачного мятежа под предводительством главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в июне 2023 года Кремль, вероятно, начал борьбу против его бизнесов.

"Есть реалистичная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство уже не плательщики – тогда финансирование ППК "Вагнер" происходит со стороны белорусских властей", - отмечают в британской разведке.

Там добавляют, что такие расходы были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".

Мятеж Евгения Пригожина в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка"   в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ПИК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была пресечена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь .

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.

Автор:
Светлана Манько