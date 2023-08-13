Британская разведка сообщила, кто сейчас финансирует "вагнеровцев"

Кремль, вероятно, перестал финансировать боевиков частной военной компании "Вагнер" после попытки неудачного мятежа ее главаря Евгения Пригожина. В то же время наемники могут получать средства от белорусских властей.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что ЧВК "Вагнер" находится в процессе сокращения и переформатирования, чтобы сэкономить на зарплате персонала в связи с нехваткой финансирования.

Разведка Британии отмечает, что после неудачного мятежа под предводительством главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в июне 2023 года Кремль, вероятно, начал борьбу против его бизнесов.

"Есть реалистичная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство уже не плательщики – тогда финансирование ППК "Вагнер" происходит со стороны белорусских властей", - отмечают в британской разведке.

Там добавляют, что такие расходы были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".

Мятеж Евгения Пригожина в РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка" в России.

СМИ и собственно Пригожин указывали, что "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. Глава ПИК требовал доступа к высшему военному руководству РФ.

На следующий день попытка мятежа была пресечена. Это произошло после разговора Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны договорились, что Пригожин и желающие "вагнеровцы" переместятся в Беларусь.

15 июля украинские пограничники и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщили, что члены ЧВК начали двигаться с территории России в Беларусь .

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины. Пока нет никаких признаков того, что боевики имеют тяжелое вооружение, необходимое для проведения серьезного наступления.