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"Вагнеровцы" устроили провокации на Польской границе
Группа лиц, связанных с ЧВК "Вагнер", устроила имитацию прибытия своих воинов на границу с Польшей с целью растянуть польские войска вдоль всей границы. Около 250 боевиков выполняли разные маневры вдоль границы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Согласно информации, "Вагнеровцы" организовали эту акцию в районе автодорожного пункта пропуска Песчатка в Брестской области Беларуси.
Эти действия, совершенные россиянами, свидетельствуют о проведении психологической операции, направленной на подорвание ситуации и налаживание напряжения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом в Польше готовы к любым провокациям со стороны Беларуси. Страна готовится вдвое увеличить количество военных на границе, чтобы сдержать агрессора.
"Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи будут непосредственно поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве", сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Напомним, 1 августа два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами.
Отметим, 23 июля Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в Беларуси боевики ППК "Вагнер" "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув". При этом, "Вагнер" ищет в Беларуси наемников, готовых воевать против Литвы и Польши