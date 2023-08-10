"Вагнеровцы" устроили провокации на Польской границе

Группа лиц, связанных с ЧВК "Вагнер", устроила имитацию прибытия своих воинов на границу с Польшей с целью растянуть польские войска вдоль всей границы. Около 250 боевиков выполняли разные маневры вдоль границы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно информации, "Вагнеровцы" организовали эту акцию в районе автодорожного пункта пропуска Песчатка в Брестской области Беларуси.

Эти действия, совершенные россиянами, свидетельствуют о проведении психологической операции, направленной на подорвание ситуации и налаживание напряжения.

При этом в Польше готовы к любым провокациям со стороны Беларуси. Страна готовится вдвое увеличить количество военных на границе, чтобы сдержать агрессора.

"Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи будут непосредственно поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве", сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, 1 августа два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами.

Отметим, 23 июля Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в Беларуси боевики ППК "Вагнер" "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув". При этом, "Вагнер" ищет в Беларуси наемников, готовых воевать против Литвы и Польши