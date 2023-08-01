Сообщили НАТО: в Польше подтвердили, что белорусские вертолеты нарушили государственную границу

1 августа два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши.

Министр национальной обороны страны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

О данном инциденте польская сторона сообщила союзникам по НАТО.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил, что временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения инцидента.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с возможными дальнейшими провокациями людей призывают ответственно распространять и комментировать информацию, которая может быть использована российским и белорусским режимами, ведь в последнее время Россия и Беларусь активизировали гибридную деятельность против Польши.

Отметим, что Польша сначала не признавала нарушения своего воздушного пространства. В утренней оперативной сводке польские военные сообщили, что их радиолокационная система не зафиксировала никакого нарушения воздушного пространства Польши. При этом об обучении белорусская сторона предварительно сообщила польской.

Фото белорусских вертолетов опубликовала местная волонтерка Элиза Ковальчик.

Местные жители подтверждают, что видели вертолеты утром. Некоторые думали, что это польские боевые машины, к которым они уже привыкли. Лишь со временем они поняли, что ситуация серьезная. Люди были серьезно напуганы такой ситуацией.

Отметим, 23 июля Александр Лукашенко заявил, что находящиеся в Беларуси боевики ППК "Вагнер" "напрягают" его и хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув". При этом, "Вагнер" ищет в Беларуси наемников, готовых воевать против Литвы и Польши

Несколько дней спустя в район Сувальского коридора прибыли 100 "вагнеровцев" для организаций провокаций на границе Беларуси с Польшей и Литвой.