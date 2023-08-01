Повідомили НАТО: у Польщі підтвердили що білоруські гелікоптери порушили державний кордон

1 серпня два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону порушили повітряний простір Польщі. Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало виявлення радарними системами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Польщі.

Міністр національної оборони країни Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Про даний інцидент польська сторона повідомила союзників по НАТО.

Комітету з питань національної безпеки та оборони повідомив, що тимчасового повіреного у справах Білорусі буде викликано до МЗС Польщі для пояснення інциденту.

У відомстві наголосили, що у зв’язку з можливими подальшими провокаціями, людей закликають відповідально поширювати та коментувати інформацію, яка може бути використана російським та білоруським режимами, адже останнім часом Росія та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі.

Зазначимо, Польша спочатку не визнавала порушення свого повітряного простору. У ранковому оперативному зведенні польські військові повідомили, що їхня радіолокаційна система не зафіксувала жодного порушення повітряного простору Польщі. При цьому, про навчання білоруська сторона попередньо повідомила польську.

Фото білоруських гелікоптерів опублікувала місцева волонтерка Еліза Ковальчик.

Місцеві жителі підтверджують, що бачили вертольоти вранці. Деякі думали, що це польські бойові машини, до яких вони вже звикли. Лише згодом вони зрозуміли, що ситуація серйозна. Люди були серйозно налякані такою ситуацією.

Зауважимо, 23 липня Олександр Лукашенко заявив, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі "напрягають" його і хочуть на "екскурсію у Варшаву і Жешув".

Кілька днів потому в район Сувальського коридору прибули 100 "вагнерівців" для організацій провокацій на кордоні білорусі з Польщею та Литвою