"Вагнерівці" влаштували провокації на Польському кордоні

Група осіб, пов'язаних з ПВК "Вагнер", влаштувала імітацію прибуття своїх вояк на кордон з Польщею з метою розтягнути польські війська вздовж всього кордону. Близько 250 бойовиків виконували різні маневри вздовж кордону.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з інформацією, "Вагнерівці" організували цю акцію в районі автодорожнього пункту пропуску Піщатка в Берестейській області Білорусі.

Ці дії, здійснені росіянами, свідчать про проведення психологічної операції, спрямованої на підірвання ситуації та налагодження напруження.

При цьому, в Польщі готові до будь-яких провокацій з боку Білорусі. Країна готується вдвічі збільшити кількість військових на кордоні, щоб стримати агресора.

"Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві", повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Нагадаємо, 1 серпня два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону порушили повітряний простір Польщі. Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало виявлення радарними системами.