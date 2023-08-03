"Озброєні й готові до бою". Польща перекинула ударні гелікоптери до кордону з Білоруссю

Польща вирішила перекинути ударні гелікоптери для патрулювання в Підляське воєводство, яке межує з Білоруссю. Про це повідомив польський генерал Марек Соколовський, передає TVP.

За його словами, це було зроблено згідно з наказом міністра оборони Польщі Маріуша Блащака щодо негайного посилення білоруського напрямку.

Соколовський зазначив, що гелікоптери базуватимуться у двох місцях в режимі негайного реагування в разі виникнення "тривожних подій на кордоні".

"Вертольоти озброєні та готові до бою. Є кілька дуже досвідчених пілотів із повними правами на польоти, є пілоти, які використовували бортове озброєння та ракети зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось заважати, вони без вагань використають зброю", – висловився генерал.

Чому Польща пішла на такий крок?

1 серпня Міноборони Польщі повідомило, що два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір країни. Перетин кордону відбувався в районі села Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило виявлення повітряних суден радарними системами.

Ok! udała się geolokalizacja zdjęcia z Podolan. MON jednak mijał się z prawdą. Przelot miał miejsce. Zdjęcia dzieli 10 lat ale drzwi, budynek, słup, drzewo z tyłu są identyczne. Białorusini lecieli znad centrum Białowieży na południe. Proszę o retweety. https://t.co/FfibSICB89 pic.twitter.com/SiKHoh5pOF — SluzbyiObywatel.pl (@SluzbyiObywatel) August 1, 2023 Білоруські гелікоптери в Польщі

Після цього міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Крім того, тимчасового повіреного у справах Білорусі вирішили викликати до МЗС Польщі для пояснення інциденту.