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"Озброєні й готові до бою". Польща перекинула ударні гелікоптери до кордону з Білоруссю

Гелікоптер, Польща
Польський гелікоптер. Фото: gov.pl

Польща вирішила перекинути ударні гелікоптери для патрулювання в Підляське воєводство, яке межує з Білоруссю. Про це повідомив польський генерал Марек Соколовський, передає TVP.

За його словами, це було зроблено згідно з наказом міністра оборони Польщі Маріуша Блащака щодо негайного посилення білоруського напрямку.

Соколовський зазначив, що гелікоптери базуватимуться у двох місцях в режимі негайного реагування в разі виникнення "тривожних подій на кордоні".

"Вертольоти озброєні та готові до бою. Є кілька дуже досвідчених пілотів із повними правами на польоти, є пілоти, які використовували бортове озброєння та ракети зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось заважати, вони без вагань використають зброю", – висловився генерал.

Чому Польща пішла на такий крок?

1 серпня Міноборони Польщі повідомило, що два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір країни. Перетин кордону відбувався в районі села Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило виявлення повітряних суден радарними системами.

Білоруські гелікоптери в Польщі

Після цього міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. 

Крім того, тимчасового повіреного у справах Білорусі вирішили викликати до МЗС Польщі для пояснення інциденту.

Автор:
Артем Ющенко