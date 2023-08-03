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"Озброєні й готові до бою". Польща перекинула ударні гелікоптери до кордону з Білоруссю
Польща вирішила перекинути ударні гелікоптери для патрулювання в Підляське воєводство, яке межує з Білоруссю. Про це повідомив польський генерал Марек Соколовський, передає TVP.
За його словами, це було зроблено згідно з наказом міністра оборони Польщі Маріуша Блащака щодо негайного посилення білоруського напрямку.
Соколовський зазначив, що гелікоптери базуватимуться у двох місцях в режимі негайного реагування в разі виникнення "тривожних подій на кордоні".
"Вертольоти озброєні та готові до бою. Є кілька дуже досвідчених пілотів із повними правами на польоти, є пілоти, які використовували бортове озброєння та ракети зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось заважати, вони без вагань використають зброю", – висловився генерал.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Чому Польща пішла на такий крок?
1 серпня Міноборони Польщі повідомило, що два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір країни. Перетин кордону відбувався в районі села Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило виявлення повітряних суден радарними системами.
Після цього міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.
Крім того, тимчасового повіреного у справах Білорусі вирішили викликати до МЗС Польщі для пояснення інциденту.