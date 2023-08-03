"Вооружены и готовы к бою". Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью

Польша решила перебросить ударные вертолеты для патрулирования в Подляское воеводство, граничащее с Беларусью. Об этом сообщил польский генерал Марек Соколовский, передает TVP.

По его словам, это было сделано согласно приказу министра обороны Польши Мариуша Блащака касательно немедленного усиления белорусского направления.

Соколовский отметил, что вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования в случае возникновения "тревожных событий на границе".

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Есть несколько очень опытных пилотов с полными правами на полеты, есть пилоты, которые использовали бортовое вооружение и ракеты со мной в Афганистане и Ираке. Они опытны. Если будет что-то мешать, они без колебаний используют оружие", – высказался генерал.

Почему Польша пошла на такой шаг?

1 августа Минобороны Польши сообщило, что два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство страны. Пересечение границы происходило в районе села Беловежа на очень низкой высоте, что усложнило обнаружение воздушных суден радарными системами.

Ok! udała się geolokalizacja zdjęcia z Podolan. MON jednak mijał się z prawdą. Przelot miał miejsce. Zdjęcia dzieli 10 lat ale drzwi, budynek, słup, drzewo z tyłu są identyczne. Białorusini lecieli znad centrum Białowieży na południe. Proszę o retweety. https://t.co/FfibSICB89 pic.twitter.com/SiKHoh5pOF — SluzbyiObywatel.pl (@SluzbyiObywatel) August 1, 2023 Белорусские вертолеты в Польше

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

Кроме того, временного поверенного в делах Беларуси решили вызвать в МИД Польши для объяснения инцидента.