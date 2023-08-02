США о пересечении белорусскими вертолетами границы Польши: "Отданы защите безопасности стран НАТО"

В Пентагоне отреагировали на инцидент с белорусскими вертолетами, накануне нарушившими воздушное пространство Польши, и отметили, что США неизменно привержены защите безопасности стран НАТО.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает "Европейская правда".

"Мы и дальше будем очень серьезно относиться к безопасности НАТО и будем продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО над тем, чтобы каждый квадратный сантиметр НАТО оставался в безопасности", - отметил он.

Более подробно говорить об инциденте представитель Пентагона отказался, добавив, что положение сил НАТО после этого никак не изменилось.

Инцидент у границы Польши

Министерство обороны Польши 1 августа сообщило, что два белорусских вертолета, которые проводили обучение вблизи границы, нарушили воздушное пространство Польши. Пересечение границы происходило в районе Беловежи на очень низкой высоте, что затрудняло обнаружение радарными системами.

После этого министр национальной обороны страны Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил, что временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения инцидента.