США про перетин білоруськими гелікоптерами кордону Польщі: "Віддані захисту безпеки країн НАТО"

У Пентагоні відреагували на інцидент з білоруськими гелікоптерами, які напередодні порушили повітряний простір Польщі, і наголосили, що США незмінно віддані захисту безпеки країн НАТО.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер, передає "Європейська правда".

"Ми і надалі дуже серйозно ставитимемося до безпеки НАТО і продовжуватимемо працювати разом з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний сантиметр НАТО залишався в безпеці", – зазначив він.

Більш детально говорити про інцидент представник Пентагону відмовився, додавши, що положення сил НАТО після цього жодним чином не змінилось.

Інцидент поблизу кордону Польщі

Міністерство оборони Польщі 1 серпня повідомило, що два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі. Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало виявлення їх радарними системами.

Після цього міністр національної оборони країни Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Комітету з питань національної безпеки та оборони повідомив, що тимчасового повіреного у справах Білорусі буде викликано до МЗС Польщі для пояснення інциденту.