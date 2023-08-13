Британська розвідка повідомила, хто зараз фінансує "вагнерівців"

Кремль, ймовірно, перестав фінансувати бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" після спроби невдалого заколоту її ватажка Євгена Пригожина. Натомість наразі найманці можуть отримувати кошти від білоруської влади.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що ПВК "Вагнер" перебуває у процесі скорочення та переформатування, щоб заощадити на зарплаті персоналу у зв’язку з браком фінансування.

Розвідка Британії зауважує, що після невдалого заколоту під проводом ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина в червні 2023 року Кремль, ймовірно, почав боротьбу проти його бізнесів.

"Є реалістична ймовірність того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава вже не платники – тоді фінансування ПВК "Вагнер" відбувається зі сторони білоруської влада", - зазначають у британській розвідці.

Там додають, що такі витрати були б "небажаним витоком скромних білоруських ресурсів".

Заколот Євгена Пригожина в РФ

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу" в Росії.

ЗМІ й власне Пригожин вказували, що "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.

Наступного дня спроба заколоту була припинена. Це відбулося після розмови Пригожина з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Сторони домовилися, що Пригожин та "вагнерівці" перемістяться в Білорусь.

15 липня українські прикордонники й моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомили, що члени ПВК почали рухатися з території Росії до Білорусі.

В українському Центрі національного спротиву зазначали, що "вагнерівці" займатимуться тренуванням білоруської армії. Ця інформація підтвердилася: 20 липня Міністерство оборони Білорусі оголосило про організацію спільних навчань білоруських спецпризначенців із бойовиками ПВК "Вагнер". Відповідні заходи вирішили провести на полігоні, який розташований поблизу кордону з Польщею.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України. Наразі немає жодних ознак того, що бойовики мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу.