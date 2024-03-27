ЄС виділив Rheinmetall 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів

Європейський Союз виділив для німецького оборонного концерну Rheinmetall фінансову допомогу в розмірі понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Зазначається, що концерн спрямує понад чверть від загальної суми у 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів на розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху в шести проектах у європейських філіях Rheinmetall, зокрема, в Німеччині, Іспанії, Румунії та Угорщині.

Німецький оборонний концерн має на меті виготовляти до 1,1 млн артилерійських боєприпасів щороку до 2027-го. Аби виконати задум, Rheinmetall планує з 2026 року виробляти до 1,5 млн модулів метальних зарядів і 3 тис. тонн вибухівки гексогену щорічно.

"Ми вдячні за довіру Європейського Союзу за те, що він приділив Rheinmetall, одному з найважливіших європейських постачальників 155-мм боєприпасів, значну увагу у фінансуванні. Велике значення артилерії видно з оборонних боїв України. Європейським збройним силам також необхідно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми готові до цього і вже над цим працюємо", - зазначив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Rheinmetall збільшує продажі та прибутки

Німецький виробник зброї Rheinmetall очікує рекордних продажів та зростання прибутків у 2024 році, оскільки війна в Україні підштовхує країни НАТО збільшувати витрати на оборону.

Rheinmetall очікує вперше подолати позначку в 10 мільярдів євро (10,93 мільярда доларів) продажів у 2024 році, згідно з прогнозом компанії, який також передбачає рентабельність операційного прибутку на рівні 14-15% порівняно з 12,8% у 2023 році.

Окрім отримання великих оборонних замовлень для Німеччини та інших збройних сил у 2023 році, Rheinmetall став важливим партнером для України з "широкими поставками з усього портфоліо продуктів", включаючи тактичні машини та боєприпаси для зенітних танків Gepard, а також мобільні польові госпіталі.

Наприкінці минулого року обсяг замовлень Rheinmetall зріс до історичного максимуму в 38,3 мільярда євро, порівняно з 26,6 мільярда євро роком раніше.

Rheinmetall планує побудувати в Україні чотири заводи

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.