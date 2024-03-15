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Економіка
Дата публікації

ЄС виділяє 500 млн євро на виробництво боєприпасів

Фото: ua.depositphotos.com
Європейська Комісія оголосила про виділення €500 мільйонів для нарощування та прискорення виробництва боєприпасів. Фото: ua.depositphotos.com

Європейська комісія 15 березня ухвалила рішення про виділення 500 млн євро з бюджету Європейського Союзу на виробництво боєприпасів, щоб збільшити потужності оборонної промисловості.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Єврокомісія сьогодні виділила 500 мільйонів євро в рамках Акту з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP). Це дозволить європейській оборонній промисловості наростити обсяги виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів калібру 155-мм на рік до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Також Єврокомісія в рекордно короткі терміни завершила оцінку відповідно до Регламенту ASAP і вибрала 31 проект, щоб допомогти європейській промисловості збільшити виробництво боєприпасів.

Очікується, що угоди про надання грантів з відібраними заявниками буде підписано в травні 2024 року.

Завдяки вже вжитим заходам, у січні 2024 року потужність виробництва 155-мм снарядів у Європі вже досягла 1 мільйона на рік.

Крім того, Єврокомісія запустила програму для зміцнення європейської оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA) і четверту щорічну програму Європейського оборонного фонду (EDF).

На ці програми з бюджету ЄС виділяють майже 2 мільярди євро.

Зазначається, що сьогоднішні кроки до зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази зроблені після прийняття першої в історії Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS) і пов’язаної з нею пропозиції щодо Європейської оборонно-промислової програми (EDIP).

Допомога від ЄС з боєприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют   изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько