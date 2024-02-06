Україна збільшила імпорт агропродукції: що купуємо та у кого

У 2023 році в Україну було ввезено агропродукції на 7,1 млрд дол. США. Це майже на 13 % більше, ніж у 2022 році, коли імпорт агропродовольчої продукції склав 6,3 млрд дол. США.

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Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Половину харчів купуємо в ЄС

Зазначається, що країни-члени ЄС утримали торік свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції до України.

"У 2023 році вартість поставок з Євросоюзу збільшилася проти показників 2022 року у 3376 млн дол. США на 9 % і становила в підсумку 3680 млн дол. США. При цьому частка країн ЄС п’ятий рік поспіль перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 51,6 %", - зауважили в "Інституті аграрної економіки".

При цьому показники імпорту з інших регіонів виявились набагато меншими. Так, обсяги поставок продовольства з країн Азії склали 1365 млн дол. США (19,1 %), Латинської Америки – 511 млн дол. США (7,2 %), Африки – 326 млн дол. США (4,6 %).

"Всі вони за минулий рік також зуміли наростити продажі сільськогосподарських продуктів для потреб нашого внутрішнього ринку", - підкреслили в "Інституті аграрної економіки".

Там додали, що починаючи з 2017 року перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції до України утримує Польща. Торік вона продала в нашу країну сільськогосподарських товарів на суму 950 млн дол. США, перевищивши показник 2022 року у 881 млн дол. США.

Топ- 10 імпортерів агропродукції в Україну:

Польща (950 млн дол. США)

Туреччина (627 млн дол. США);

Німеччина (534 млн дол. США);

Італія (337 млн дол. США);

Норвегія (304 млн дол. США);

Франція (282 млн дол. США);

Нідерланди (278 млн дол. США);

Сполучені Штати Америки (252 млн дол. США);

Іспанія (233 млн дол. США);

Китай (216 млн дол. США).

Що купуємо

У структурі зарубіжних поставок до України товарів аграрного сектору традиційно домінують кілька груп продуктів:

плоди, ягоди і горіхи (812 млн дол. США);

риба і морепродукти (804 млн дол. США);

алкогольні та безалкогольні напої (719 млн дол. США);

вироби з тютюну (494 млн дол. США);

різні харчові продукти (473 млн дол. США);

насіння й плоди олійних культур (411 млн дол. США).

відходи, корми для тварин (411 млн дол. США),

овочі (373 млн дол. США).

Ці продукти сформували 63 % вартості імпорту агропродукції нашою країною.

"Імпорт продовольства в Україну 2023 року став четвертим за вартісними обсягами за часів незалежності, знову продемонструвавши здатність відновлюватись, на цей раз після повномасштабної російської агресії, завдяки поступовій адаптації бізнесу й споживачів до функціонування економіки в умовах війни", - підсумовують в "Інституті аграрної економіки".

2023 року Україна продовжила посилювати європейський вектор аграрного експорту

У 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

У 2023 році зменшилась експортна виручка в розрізі всіх основних географічних регіонів збуту – Європейського Союзу, Азії та Африки

У 2023 році обсяги поставок аграрної продукції українського виробництва до країн – членів ЄС зменшилися проти показника 2022 року у 13,1 млрд дол. США на 4 % і склали 12,6 млрд дол. США.

Водночас частка ЄС у вітчизняному експорті сільгосппродукції вдруге поспіль оновила свій найбільший показник і склала минулого року 57 % від усього українського агроекспорту.

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2875 млн дол. США. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 2023 року 13 %.

Джерело фото: ua.depositphotos.com