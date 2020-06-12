Sony представила новую PlayStation в двух вариантах (ФОТО, ВИДЕО)

Корпорация Sony представила игровую приставку PlayStation 5, аксессуары и несколько новых игр, среди которых Spider-Man: Miles Morales, гоночный симулятор Gran Turismo 7 и восьмая часть Resident Evil: Village.

Новые продукты компания показала на презентации Future of Gaming.

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Онлайн-стрим длился больше часа и за это время разработчики игр и представители команды PlayStation рассказали об опыте разработки продуктов для новой консоли. Первым был показан ролик Spider-Man: Miles Morales — продолжение игры 2018 года Spider-Man, ставшей хитом в Европе. Вторая часть истории о Человеке-пауке выйдет в конце 2020-го.

Из аксессуаров к приставке компания продемонстрировала новый джойстик. Sony Обещают, что у него будет будет оснащен тактильной технологией и адаптивными кнопками. Кроме того он будет оборудован датчиком движения, микрофоном и динамиком.

Консоль будет способна поддерживать 4K ULTRA HD Blu-Ray, трассировку лучей (метод улучшения графики), 3D-аудио. Приставка будет продаваться в двух вариантах — с дисководом и без, Digital edition. Помимо этого Sony продемонстрировали новую гарнитуру для PlayStation, камеру и пульт Media Remote.

Кроме уже упомянутых игр были показаны также ролики о классических персонажах Sony Ratchet & Clank: Rift Apart, Project Athia от компаний Square Enix и Luminous, ранее работавших над культовой Final Fantasy. Помимо этого на презентации анонсировали игру-завершение серии Hitman и игру, в которой можно манипулировать временем Deathloop от студии Arkane.

Новая Sony PlayStation и аксессуары к ней. Фото: презентация Future of Gaming

Напомним, что ранее Sony приняла решение о закрытии всех форумов PlayStation. "Начиная с 27 февраля форумы PlayStation.com станут недоступны. Мы приглашаем вас продолжить общение в блоге PlayStation, в нашем сообществе в ВКонтакте, Twitter, Instagram и Facebook", — говорится в сообщении.

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При этом официально компания не объяснила, почему было принято такое решение. Но вероятней всего, в эпоху социальных сетей, где у PlayStation есть свои официальные страницы, потребность в форуме отпала.