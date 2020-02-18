Компания Sony закрывает все форумы PlayStation

Компания Sony приняла решение о закрытии всех форумов PlayStation.

Они станут недоступными уже 27 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с 27 февраля форумы PlayStation.com станут недоступны. Мы приглашаем вас продолжить общение в блоге PlayStation, в нашем сообществе в ВКонтакте, Twitter, Instagram и Facebook", — говорится в сообщении.

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При этом официально компания не объяснила, почему было принято такое решение. Но, вероятней всего, в эпоху социальных сетей, где у PlayStation есть свои официальные страницы, потребность в форуме отпала.

Сам же форум, как известно, был запущен 18 лет назад. На нем обладатели консолей PlayStation могли задавать технические вопросы и общаться друг с другом.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что себестоимость одной консоли PlayStation 5 может составлять $450. А, значит, розничная цена приставки нового поколения будет в районе $460-470. По данным портала, Sony столкнулись с дефицитом комплектующих, а именно памяти DRAM и NAND.

Кроме того, дорогой также оказалась и новая система охлаждения для PS5. Однако сама компания пока не спешит объявлять официальную цену PlayStation 5. Неизвестно также, будет ли Sony на старте продавать новые консоли себе в убыток, как это было с PS3 или же решиться выставить более высокую цену, рискуя отпугнуть покупателей.

Ранее исследовательское агентство Newzoo подсчитало, что в 2019 году количество геймеров в Украине увеличится до 15,5 млн человек, а всего они потратят $203 млн. На такую динамику, по мнению специалистов, влияет рост количества интернет-пользователей, который происходит благодаря распространению покрытия 4G и улучшению экономики страны.