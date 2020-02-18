IT и Телеком 20 минут назад

Компания Sony закрывает все форумы PlayStation

Они станут недоступными уже 27 февраля

Компания Sony закрывает все форумы PlayStation Компания Sony закрывает все форумы PlayStation
Приставка Sony PlayStation 5. Фото: xboxland.net

Компания Sony приняла решение о закрытии всех форумов PlayStation.

Они станут недоступными уже 27 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с 27 февраля форумы PlayStation.com станут недоступны. Мы приглашаем вас продолжить общение в блоге PlayStation, в нашем сообществе в ВКонтакте, Twitter, Instagram и Facebook", — говорится в сообщении.

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При этом официально компания не объяснила, почему было принято такое решение. Но, вероятней всего, в эпоху социальных сетей, где у PlayStation есть свои официальные страницы, потребность в форуме отпала.

Сам же форум, как известно, был запущен 18 лет назад. На нем обладатели консолей PlayStation могли задавать технические вопросы и общаться друг с другом.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что себестоимость одной консоли PlayStation 5 может составлять $450. А, значит, розничная цена приставки нового поколения будет в районе $460-470. По данным портала, Sony столкнулись с дефицитом комплектующих, а именно памяти DRAM и NAND.

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Кроме того, дорогой также оказалась и новая система охлаждения для PS5. Однако сама компания пока не спешит объявлять официальную цену PlayStation 5. Неизвестно также, будет ли Sony на старте продавать новые консоли себе в убыток, как это было с PS3 или же решиться выставить более высокую цену, рискуя отпугнуть покупателей.

Ранее исследовательское агентство Newzoo подсчитало, что в 2019 году количество геймеров в Украине увеличится до 15,5 млн человек, а всего они потратят $203 млн. На такую динамику, по мнению специалистов, влияет рост количества интернет-пользователей, который происходит благодаря распространению покрытия 4G и улучшению экономики страны.

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